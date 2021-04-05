Tehlikeli romantizm! İntihar olaylarıyla gündeme gelen falezlerde Titanic filmiyle özdeşleşen pozu verdiler

Antalya'da, doğal güzelliğiyle ziyaret edenlere doyumsuz manzara sunan 40 metre yüksekliğindeki falezlerde kayalıkların ucunda tehlikeye aldırış etmeden 'Titanic' filminin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açarak sarılma sahnesini canlandıran çift, görenleri korkuttu.

Doğal güzelliği ve eşsiz görünümüyle kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunan Konyaaltı'ndaki falezler, zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor. Demir bariyerleri aşarak patikadan ilerleyen bir çift, 40 metre yüksekliğindeki falezlerin ucuna geldi.

TITANIC FİLMİNDEKİ POZU VERDİLER

Manzarayı izlerken kayanın üzerine çıkan çift, Titanic filmiyle özdeşleşen pozu verdi. Leonardo Dicaprio ve Kate Winslet'in başrolünü paylaştığı ünlü filmin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açarak sarılma sahnesindeki pozu 40 metre yüksekte falezlerde canlandıran çift, daha sonra tehlikeye aldırmadan birbirine sarıldı.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Manzarayı izlerken bir anlık dikkatsizlik sonrası hayatlarına mal olacak düşme tehlikesine aldırış etmeden canlarını hiçe sayan çift, kayaların ucunda bir süre sohbet ettikten sonra, falezlerden ayrıldı.

İNTİHAR OLAYLARIYLA GÜNDEME GELİYOR

Eşsiz manzarasıyla Antalya'nın kent silüetini oluşturan falezler, doğal güzelliğinin yanı sıra sık sık yüksekten düşme ve intihar olaylarıyla gündeme geliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı