Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınların ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin eşi H.T'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eşinden şikayetçi olmadığını belirten H.T., "Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Diğer kadınlardan haberim yoktu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında gözaltına alınan Erkan T., falakaya yatırılan kadınların şikayetçi olmaması üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek serbest kaldı.

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Diğer kadınlardan haberim yoktu

"FALAKANIN EVİMDE YAPILDIĞINDAN HABERİM YOK"

DHA, Erkan T'nin eşi H.T.'nin emniyetteki ifadesine ulaştı. Olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.'nin, "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dediği belirtildi.

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Diğer kadınlardan haberim yoktu

POLİSE BAŞVURAN KADIN YOK

Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu

Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu
Yorumlar (1)
Serkan Yaman:500 TL VEYA 250 TL ALIP BU OLAYIN BU HALE GELMESİNİ SAGLAYAN KADINLARIN NEDEN İFADESİ ALINMADI, ADAM ŞUÇLU İSE PARA KARŞILIGI FALAKAYI KABUL EDEN EDEPSİZLER NEDEN SAVCILIGA İFADEYE GİTMEDİ ? KADIN OLDUKLARI İÇİNMİ ? BURADA SUÇ ÇİFT TARAFLI, BEN KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE İNANMIYORUM, KADINLAR İÇİN YASALAR DAHA ESNEK VE İŞLEMİYOR.CEZA SADECE ERKEKLER İÇİN, ÇOK MERAK EDİYORUM ADAM 1000 TL TEKLİF ETSE BU KADINLAR DAHA NELERİ KABUL EDERDİ ? YORUM YAZIN ARKADAŞLAR ,HAKSIZSAM HAKSIZSIN DEYİN.
Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Diego Arda Turan Okan Buruk Alper Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Nuri Miralem Pjanic Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:25:15. #1.11#