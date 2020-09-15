Faiz oranları ne kadar? Faiz oranları yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları nedir? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut faizleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Faiz oranları ne kadar? Faiz oranları yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları nedir? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut faizleri

Pandemi sebebiyle faiz oranlarındaki çalkantılar merak ediliyor. Ziraat, Halkbank, ve İş Bankası konut faizleri nedir? Faiz oranları yükseldi mi? İhtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları nedir? İş Bankası faiz oranları, Ziraat Bankası faiz oranları, Vakıfbank kredi faiz oranları...

Faiz oranları ne kadar? Faiz oranları yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları nedir? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut faizleri
15.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:02

Faizlerde değişimler devam ediyor. Faiz oranlarının artışı, kredi çekmek isteyen vatandaşın yüzünü güldürmedi. Ani bir kararla konut faiz oranını güncellendi. En düşük faiz oranı 1.19 olarak belirlendi.

KONUT FAİZİ ORANLARI NASIL?

Müşteriler banka tarafından gerçekleştirilecek olan ekspertiz çalışması sonucunda belirlenen ev değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecekler. Bu oran 200 bin TL'lik bir ev için 180 bin TL olarak göze çarpıyor

İNG BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.24

TAŞIT: 1.17 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.09

Faiz oranları ne kadar? Faiz oranları yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları nedir? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut faizleri

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.15

TAŞIT: 1.20

İHTİYAÇ: 1.30

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.25 (0 KM ARAÇ)

İHTİYAÇ: 1.34

Faiz oranları ne kadar? Faiz oranları yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları nedir? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut faizleri

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 0.99

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.31

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.34

Faiz oranları ne kadar? Faiz oranları yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları nedir? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut faizleri

İlgili Haberler

Güncel faiz oranları ne kadar? Halkbank, Ziraat ve İş Bankası güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, ING, Akbank..
Güncel faiz oranları ne kadar? Halkbank, Ziraat ve İş Bankası güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, ING, Akbank..
Mesken ne demek? Mesken anlamı nedir?
Mesken ne demek? Mesken anlamı nedir?
Cari denge Temmuz 2020: Cari açık ne kadar? Temmuz ayı cari açık oranı: Cari denge nedir?
Cari denge Temmuz 2020: Cari açık ne kadar? Temmuz ayı cari açık oranı: Cari denge nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Emmanuel Macron Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Seki Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Jose Sosa Burak Yılmaz Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Suriye Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Faiz oranları ne kadar? Faiz oranları yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları nedir? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut faizleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 10:02:28. #1.15#
title