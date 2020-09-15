Faiz oranları ne kadar? Faiz oranları yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları nedir? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut faizleri Pandemi sebebiyle faiz oranlarındaki çalkantılar merak ediliyor. Ziraat, Halkbank, ve İş Bankası konut faizleri nedir? Faiz oranları yükseldi mi? İhtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları nedir? İş Bankası faiz oranları, Ziraat Bankası faiz oranları, Vakıfbank kredi faiz oranları...

Faizlerde değişimler devam ediyor. Faiz oranlarının artışı, kredi çekmek isteyen vatandaşın yüzünü güldürmedi. Ani bir kararla konut faiz oranını güncellendi. En düşük faiz oranı 1.19 olarak belirlendi.

KONUT FAİZİ ORANLARI NASIL?

Müşteriler banka tarafından gerçekleştirilecek olan ekspertiz çalışması sonucunda belirlenen ev değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecekler. Bu oran 200 bin TL'lik bir ev için 180 bin TL olarak göze çarpıyor

İNG BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.24

TAŞIT: 1.17 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.09

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.15

TAŞIT: 1.20

İHTİYAÇ: 1.30

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.25 (0 KM ARAÇ)

İHTİYAÇ: 1.34

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 0.99

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.31

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.34