Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstü kapalı Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert tepki - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstü kapalı Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert tepki

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı kastederek "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerine yönelik olarak "Dün bize attığı iftirayı bugün bakanına atıyor. İşte geldiğimiz nokta ortada" dedi.

Merkez Bankası'nın faizi 100 baz puan indirmesi kararının ardından dolar, sert bir şekilde yükselişe geçerek rekor tazeledi ve 11 TL'nin üzerine çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da parti binasından canlı yayın gerçekleştirerek Merkez Bankası'nın verdiği kararı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı kastederek "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerine yüklenen Davutoğlu, "Dün bize attığı iftirayı bugün bakanına atıyor. İşte geldiğimiz nokta ortada. Faiz kötü madem. Ve dahi nas ortada haram madem, peki faiz böyle mi düşer? Faiz emirle, talimatnameyle mi düşer?" dedi.

Davutoğlu, konuşmasında şu açıklamaları yaptı:

Sadece son 8 ayda dolar, Türk Lirasına karşı %50'den fazla değer kazandı. Oysa dünyada hiç bir ülkenin milli parasının değer kaybı bunun yanına yaklaşmadı bile. Aylık 250 dolara düşen asgari ücret ile güzel ülkemizi dünyanın en ucuz işçi cenneti haline, köle pazarına çevirdiler. Maalesef başkaları için rant, kâr ve gelir demek olan bu cennet, vatandaşlarımız için enflasyon ve fakirlik cehenneminde karın tokluğuna yaşamasına sebep oluyor.

Bakmayın faizlerin %19'dan %15'e indirildiğine; dünyanın en yüksek faizlerinden biri Türkiye'de. Dolar 11.25'i gördü, Tahvil faizi %20.50'de. 3 yıl önce "yetkiyi verin, faiz ve enflasyonla nasıl uğraşılır göreceksiniz" vaadi ile alınan emanete açık bir hıyanet tablosudur bu. Maalesef aldıkları bu karar hiç kimse için sürpriz olmadı. Bunun anlamı; "bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete." Gerçeklikten öylesine koptular ki; dolar füze gibi tırmanıyor; bunlar çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor!

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerine karşılık Dvautoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şu sözlere bakar mısınız? "…Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Şu cehalete bakar mısınız? Sadece cehalet değil, açıkça yalan da söylüyor. Dün bize attığı iftirayı bugün bakanına atıyor. İşte geldiğimiz nokta ortada. Faiz kötü madem. Ve dahi nas ortada haram madem, peki faiz böyle mi düşer? Faiz emirle, talimatnameyle mi düşer?

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Emre İliksiz
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