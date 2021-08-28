Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden radikal karar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden radikal karar!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden radikal karar!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bu sene farklı dizilerle izleyici karşısında olacak. Ünlü çift, 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için dikkat çeken bir karara imza attı.

Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Eşi Fahriye Evcen ise uzun bir aradan sonra 'Alparslan' adlı diziyle setlere dönüyor.

Dönem projesiyle boy gösterecek olan 35 yaşındaki güzel oyuncu, "Ekranda olmayı çok özledim. Sete çıkmaya az kaldı" açıklamasını yapmıştı.

Burak Özçivit ise basın mensuplarının "İkiniz setteyken oğlunuz Karan'a kim bakacak?" sorusuna, "Bir o sete bir bu sete gidip, arada gezecek" yanıtını vermişti.

Yoğun bir çekim dönemine girecek olan oyuncu çiftin, bu açıklamaya rağmen 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için bir dadı daha tuttuğu öğrenildi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Karan'la ilgilenecek ikinci dadının aylık maaşı bin dolar (yaklaşık 8 bin 500 TL).

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden radikal karar!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden radikal karar!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden radikal karar!

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hamid Karzai Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Cristiano Erol Bulut Ozan Tufan Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden radikal karar! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 18:28:12. #1.14#

title