Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küs mü? Arif Hür açıkladı

Bir dönem aynı seti paylaşan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır, şu sıralar farklı projelerle sevenlerinin karşısına çıkıyorlar.

Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u, Gökçe Bahadır ise 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide Azra karakterini canlandırıyor.

ARALARINA SOĞUKLUK MU GİRDİ?

Gazeteci Arif Hür, sosyal medyada sıkça kıyaslanan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın uzun süredir görüşmediklerini iddia etti.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdıkları Leyla ve Necla karakterleriyle büyük çapta şöhrete kavuşan Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in uzun süredir görüşmedikleri bilgisi kulağıma geldi.

'Frekansları tutmuyor'

Hayata bakışları, karakterleri, hedefleri ve dost çevreleri farklı olan Bahadır ve Evcen, frekansları tutmadığı için selamı sabahı kesmiş. Anlayacağınız iki ünlü yıldızın arasına soğukluk girmiş.

Yıllarca aynı seti paylaşan ikili, Instagram'da da takipleşmiyor.

'Ego savaşı kimseye yarar sağlamaz'

Evcen ve Bahadır, aralarındaki soğukluğu giderme yolunda adım atmazsa, bundan sonra bu ikiliyi sadece Yaprak Dökümü'nün tekrarlarında bir arada göreceğiz...

Oyunculuk alanında birbirleriyle yarış halinde olan ikilinin, sosyal medyada haklarında yapılan kıyaslamaları da çok fazla dikkate almamaları gerektiğini düşünüyorum.

Neticede herkesin kariyeri farklı seyir ediyor. Ego savaşına girmenin de kimseye faydası olmaz..."

Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır rekabetinde son durum ne?

Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır, 15 senedir birbiriyle rekabet halinde. Rol aldığı projelerin çeşitliliği ve başarılı olması yönünden Bahadır, Evcen'den bir adım önde. Evcen ise Bahadır'a sosyal medyada fark atmış durumda. Evcen'in 12 milyon, Bahadır'ın ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Fahriye Evcen'in, sosyal medyada Gökçe Bahadır'a bu denli fark atmasının nedenleri arasında meslektaşı Burak Özçivit ile yaptığı evlilik ve rol aldığı 'Çalıkuşu' dizinin dünya çapında tanınması yer alıyor. Bu gerçeği de kimse inkar edemez...

Toplumun gönlünde yer etmeyi başarmış bu iki yıldızın, aralarındaki soğukluğu tez zamanda gidermelerini dilerim..."