Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin "Parti kongreleri, maçlardaki locaların kalabalıklığını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu cevapladı. Koca, "Bulaşma yakın temasla artıyor. Vatandaşımıza kapalı alanlardan uzak kalmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun üzerine bir şey söylemem fazla olur" yanıtını verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basının karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, kademeli normalleşme, koronavirüsün seyri, bedava aşı iddiaları ve kalabalık parti kongreleri soruldu.

Kalabalık ortamlara yönelik parti kongreleri, maçlardaki locaların kalabalıklığı gibi eleştirilere ilişkin görüşleri sorulan Koca, "Toplantılarla ilgili genel olarak biz salgında bulaşın nasıl olduğunu biliyoruz ve ilk günden itibaren salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlatır olduk. Vatandaşımız bu bulaşı biliyor ve özellikle de vatandaşımıza kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını ifade etmiştik. Dolayısıyla bu anlamda bu bilgilendirmede bir değişiklik yok. Bunun üzerine bir şey söylemem fazla olur." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR OLMAK İNSANIMIZIN SAĞLIĞINI ÖTELEMEYİ GEREKTİRMEZ"

Vatandaşların özellikle kalabalık ve kapalı ortamdan kaçınması gerektiğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Taraftar olmak insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez. Bizim daha hassasiyetle, gayretle çaba sarf etmemiz ve 83 milyon vatandaşımızın eşit fedakarlıkta bulunarak, mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor. Bu başarı, sonuçta hep birlikte mücadele ederek 83 milyon vatandaşımızın başarısı olur. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim."

"SALGIN SİYASİ ARENAYA ÇEKİLMEK İSTENİYOR"

Muhalefetin, "AK Parti kongrelerine katılan partililere kamu hastanelerinde ücretsiz PCR testi yapıldığı" iddialarının hatırlatılması üzerine Koca, "Bu mücadelenin siyasi arenaya çekilmemesi noktasında kararlıyım. Bu arenaya özellikle çekilmek isteniyor." dedi.

Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi 83 milyon vatandaşa eşit davranarak sürdürmekten yana olduğunun altını çizerek, "Bahsettiğiniz durumla ilgili dün il sağlık müdürlüğümüz açıklamada bulundu. Bununla ilgili PCR testinin yapılabilirliği hekimlerimizin sorumluluğunda, bir semptom olduğunda talep edilerek yapılıyor. Özel bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

PCR testlerinin kamu kurumlarında ücretsiz yapıldığını hatırlatan Koca, "Özel kuruluşlarda, vatandaşlar, semptomu varsa ücret ödemeyip, semptomu yoksa ücret ödeyerek yaptırabilirler." bilgisini paylaştı.