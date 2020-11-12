Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ'da son bir ayda vaka sayıları ciddi şekilde arttı. HES uygulamasında az vakanın göründüğü Tekirdağ kırmızıya bürünürken, yaşanan artış vatandaşları tedirgin etti.

Çin'den yaklaşık olarak 1 yıl önce tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı henüz net bir tedavi yönetimi bulunamazken, vakalar dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi şekilde artış yaşadı. Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ülke genelinde tedbirler de beraberinde geldi.

BAKAN KOCA ÖRNEK İL OLARAK GÖSTERMİŞTİ

Türkiye genelinde artan vakalara en iyi örnek ise Tekirdağ oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 ay önce Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında örnek olarak gösterdiği ilde son bir ayda ciddi bir artış yaşandı.

TEKİRDAĞ RİSKLİ İL KONUMUNA GELDİ

Koca'nın 3 ay önce gösterdiği haritada beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait korona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İlde yaşanan artış sonrası, örnek gösterilen Tekirdağ riskli il konumuna geldi.