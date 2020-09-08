Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu
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Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'a imzalattırılan ve 3 çocuğunun mirastan feragat ettiği sözleşmede, Mehmet Aslan'ın usulsüzlük yaptığını ileri süren Sacit Aslan, savcılığa başvurarak payını hile ile himayesine geçirdiği gerekçesiyle kardeşinden şikayetçi oldu.

08.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:40

15 yıl önce hayatını kaybeden Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın mirası için başlayan kavga iki kardeşin arasını açtı.

SÖZLEŞMENİN İPTALİNİ İSTEDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre: Aslan'ın vefatından bir ay sonra mahkeme tarafından yapılan ve 24 pay olarak belirlenen mirasın 6 payı eşi Zeynep Arzu Aslan'a, 3 payı büyük oğlu Selçuk Aslan'a, 3 payı da kızı Esin Aslan'a verilirken, 12 pay da küçük oğlu Mehmet Aslan'ın oldu.

Feragat sözleşmesini imzalayan kardeşler Sacit Aslan, Esra Aslan ve Atilla Aslan ise mirastan pay alamadı. Babalarının kendilerini kandırarak mirastan feragat sözleşmesi imzalattığını iddia eden Sacit, Esra ve Atilla Aslan, sözleşmenin iptalini istedi.

Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu

KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mahkeme, Atilla Aslan'ın feragatin iptali için açtığı davanın kabulüne karar verdi. Sacit Aslan, babasını 'haksız tehdit, psikolojik cebir ve baskıyı aşan korkutmayla mirastan feragat sözleşmesi imzalatmakla' suçlarken, mirastan feragat etmesi için kendisine ödenmesi gereken 500 bin liranın da ödenmediğini belirtti.

Mirastan 'aslan payını' alan Mehmet Aslan'ın mal kaçırma gayreti ile dolandırıcılık yaptığını ileri süren Sacit Aslan yeniden savcılığa başvurdu. Sacit Aslan, Mehmet Aslan'ın, feragat sözleşmesinin iptali için açılan davada, mirasçıların el yazıları ile imzalarının olduğu kısmı sakladığını, hile ile kendisine ait payı haksız şekilde elde ettiğini iddia etti. İhbar sonrası Mehmet Aslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu
Sacit Aslan

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE SÖZLEŞME İMZALATILDI

İddiaya göre Fahrettin Aslan'a ölüm döşeğinde bazı çocuklarının mirastan feragat etmesi için sözleşme imzalatıldı. Ancak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu, 2007 tarihli raporunda, babanın noter işlemlerinin yapıldığı tarihte fiil ehliyetine haiz olmadığını belirtti.

Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu
Haber Yorumları (8)
RÜŞTÜ: vay neler neler olmuş böyle
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SİVASLI: Anne ve babalar böyle çalma çırpma ile haksız kazanç la çocuk lara mal bırakmayın hiç hayrı olmuyor
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SAKARYALI HATUN: Büyükler her zaman fazla mal mülk haramsız olmaz der.
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