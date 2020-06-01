Facebook Venue ile Tanışın: Yeni Nesil Canlı Yayın
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Facebook Venue ile Tanışın: Yeni Nesil Canlı Yayın

Facebook'un Ar-Ge birimi New Product Experimentation (NPE), kullanıcıların çeşitli canlı etkinlikler sırasında düşüncelerini ifade edebilecekleri Venue isminde yeni bir uygulama getiriyor.

Facebook Venue ile Tanışın: Yeni Nesil Canlı Yayın
01.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:50

Facebook'un Ar-Ge birimi New Product Experimentation (NPE), kullanıcıların çeşitli canlı etkinlikler sırasında düşüncelerini ifade edebilecekleri Venue isminde yeni bir uygulama getiriyor.

Bu uygulamada yayınlanan canlı etkinliklere; gazeteciler, mevcut veya eski sporcular ve hayran analistleri gibi kişilikler yorumcu sıfatıyla katılabiliyor. Ayrıca; bazı sosyal medya fenomenleri de etkinlikler sırasında etkileşim kurma şansına sahip olacak. Böylece canlı yayın etkinlikleri çok daha hareketli bir şekilde geçecek.

Facebook Venue ilk etkinliğini yapacak

Birçok yorumcu, izleyenler için etkileşimli sorular ve anketler yapabilecek. Etkinliği düzenleyen kişiler etkinlik sırasında belirli anlarda kısa sohbetler gerçekleştirecek. Ayrıca Venue, kullanıcıların tüm etkinlik boyunca telefonlarına yapışmalarından hoşlanmıyor. Buna alternatif olarak, bazı özel anlarda kullanıcılara bildirimler gönderecek.

Sosyal medya devinin Ar-Ge birimi NPE tarafından geliştirilen sistemin ilk canlı etkinliği 31 Mayıs 2020 Pazar günü düzenlenecek. Yapılması düşünülen ilk etkinlik NASCAR Cup Series yarışı Supermarket Heroes 500 diye planlandı. Bu etkinliği yorumlayacak kişiler arasında FOX Sports NASCAR muhabiri Alan Cavanna ve NASCAR sürücüsü Landon Cassill olacak. Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live ve Twitch canlı video platformları kullanıcılara benzer fırsatlar sunacak. Sizce Facebook platformu bu tür yeniliklerle beğeni toplayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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