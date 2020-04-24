Facebook, Türkiye'deki Topluluklarla Birlikte Ramazan'ı Kutluyor "Karagöz ve Hacivat"a atıfta bulunan şirket, aynı zamanda farklı sosyal medya içerik üreticileriyle işbirliği yaparak Türkiye'deki insanlara bu sene Ramazan ayında sevdikleriyle online platformlar üzerinden bir araya gelebilecekleri ve iyilik yapabilecekleri mesajını verdi.

"Bu Ramazan'da Facebook Gruplarında Buluşalım"

Facebook'un Ramazan'ın ilk günü paylaştığı videoda, koronavirüs salgını sebebiyle aileleri ve komşularıyla iftar sofrasında bir araya gelemeyen Karagöz ve Hacivat, çözümü Facebook üzerinden dijital bir iftar sofrası kurmakta buluyor. Evlerinden bu geniş sofraya bağlanarak sevdikleriyle buluşan Nefis Yemek Tarifleri, Şahangiller ve Kafalar ailesi ise tek bir mesaj veriyor: "Hepimizin evde kaldığı bu Ramazan ayında gelin hep birlikte Facebook gruplarında buluşarak daha önce hiç olmadığı kadar kalabalık iftar sofraları kuralım".

"Türkiye'deki İnsanların ve Toplulukların Ramazan Ruhunu Yaşatmalarına Yardımcı Olacağız"

Ramazan'ı kutlayan insanların yüzde 95'ten fazlasının bağlantı kurmak için Facebook platformlarından en az birini kullandığını ve bu ayın küresel topluluklarının çok büyük bir kısmı için yılın en önemli zamanlarından biri olduğunun farkında olduklarını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, sözlerine şöyle devam etti: "Hiç kuşkusuz geleneksel olarak kalabalık iftar sofralarında aile bireylerimizle ve arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz bu kutsal ay, bu yıl birçoğumuzun salgın yüzünden evde kalması sebebiyle geçtiğimiz yıllardan oldukça farklı geçecek. Ancak, Facebook olarak insanlara Ramazan'ın ruhunu devam ettirebileceğimizi, yaratıcı yollarla geleneklerimizi canlı tutabileceğimizi ve bu zor zamanlarda birbirimize umut aşılayabileceğimizi göstermek istiyoruz. Teknolojinin insanları ve toplulukları sanal sohbetler ve toplantılar üzerinden bir araya getirerek yeni deneyimler yaratma gücünü belki de hiç olmadığı kadar hissettiğimiz bu dönemde, platformlarımızın insanların ve toplulukların bir araya gelmelerine, birbirlerine destek olmalarına ve Ramazan ruhunu yaşatmalarına yardımcı olacağına inanıyorum."

Kaynak: Bültenler