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Facebook'ta canlı yayın yaptığı sırada uçurumdan aşağı yuvarlandı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Samsun'da Orhan Karataş isimli vatandaş, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Farkında olmadan uçuruma yuvarlanma anını da kaydeden Karataş, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Samsun'da 19 Mayıs ilçesine bağlı Fındıklı köyünde ilginç bir trafik kazası meydana geldi. Köydeki evine giderken sosyal medyadan canlı yayın açan ve dinlediği türküleri takipçilerine de dinleten Orhan Karataş isimli vatandaş, kayganlaşan yolda bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Facebook'tan canlı yayın yaptığı sırada uçurumdan aşağı yuvarlandı

O ANLAR KAMERADA

Aracın takla atması sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlanan Karataş, o anları sosyal medya hesabından kaydetti. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Karataş, yaşadığı şoku atlattıktan sonra yan yatan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Karataş'ın kaza videosu kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Haberler.com - 3. Sayfa

Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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