Facebook, Suudi hükümetiyle bağlantısı tespit edilen gizli hesapları kapattı

Sosyal medya platformu Facebook, Suudi hükümetiyle bağlantısı tespit edilen gizli hesapları kaldırdı.

Suudi Arabistan hükümeti adına "gizli etki" kampanyası yürüten bir grubu tespit eden Facebook, bu hesapların Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ekonomik ve sosyal reform planları ile Suudi askerlerinin Yemen'deki başarılarını övdüğü; Türkiye, İran ve Katar gibi komşu ülkelere yönelik ise sıklıkla eleştiriler getirildiği bilgisini paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle