Facebook Profil Kilitleme Özelliği Getiriyor: Tüm Dünyaya Yayılabilir
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Facebook Profil Kilitleme Özelliği Getiriyor: Tüm Dünyaya Yayılabilir

Taciz olaylarının çok ciddi miktarlarda artış göstermesiyle birlikte, Facebook profil kilitleme özelliği getirdi.

Facebook Profil Kilitleme Özelliği Getiriyor: Tüm Dünyaya Yayılabilir
23.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:49

Taciz olaylarının çok ciddi miktarlarda artış göstermesiyle birlikte, Facebook profil kilitleme özelliği getirdi. Böylece herhangi bir taciz sorunu ile karşılaşıldığında önlem almış olunacak. İşte merak edilen bütün detaylar.

Facebook platformu dünya genelinde milyarlarca insana hizmet veriyor. Özellikle de Asya kökenli çok fazla kullanıcıya sahip olan şirket, aynı zamanda bazı sorunlar da yaşıyor. Kadınların çok fazla cinsel saldırıya uğradığı Hindistan, bunun en temellerinden bir tanesi. Ancak şirket buna karşı hazırlıklı.

Facebook profil kilitleme özelliği kullanıma açıldı

Facebook Hindistan'ın kamu politikası direktörü Ankhi Das konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ona göre Facebook üzerinden yapılan cinsel tacizler, çok büyük bir sorun oluşturuyor ve bir an önce önlem alınması gerekiyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook, açıkçası Hindistan'da pek güvenli görünmüyor. Neredeyse her gün bu platform üzerinden tacize uğrayan kullanıcılar polise durumu haber verseler bile, hiçbir sonuç alamıyor. Polis onlara ulaşmanın imkansız olduğunu biliyor.

Facebook'a getirilecek profil kilitleme özelliği ile birlikte, kişilerin durumları ve fotoğrafları sadece arkadaşları tarafından görülebilecek. Böylece başka birisinin onun hakkında bilgi alması engellenecek. Şimdilik bu özellik sadece Hindistan'da kullanılıyor olsa bile, dünya geneline yayılma ihtimali yüksek.

Kaynak: Tamindir

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