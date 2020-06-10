Facebook Messenger İşletme Gelen Kutusu Büyük Kolaylık Sağlayacak
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Facebook Messenger İşletme Gelen Kutusu Büyük Kolaylık Sağlayacak

Birçok kişinin uzun süredir beklediği Facebook Messenger işletme gelen kutusu, nihayet kullanıcılara sunuldu.

Facebook Messenger İşletme Gelen Kutusu Büyük Kolaylık Sağlayacak
10.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:53

Birçok kişinin uzun süredir beklediği Facebook Messenger işletme gelen kutusu, nihayet kullanıcılara sunuldu. Özellikle de çok yoğun iş gündemine sahip olan firmalara ciddi kolaylık sunulacak. Dilerseniz bu konuya biraz daha ayrıntılı bakalım.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook birçok işletme hesabına sahip. Bu tür kişiler genellikle Facebook üzerinden kendi ürünlerinin tanıtımını yapıyor ve hemen sonrasında müşterileri ile iletişim kuruyor. Elbette iletişim kurma süreci Messenger üzerinden gerçekleşiyor. Ancak kişisel ve işletme hesaplarına ait gelen kutusu bazen karışabiliyor. Facebook işte tam da buna önemli bir çözüm buldu.

İşletme gelen kutusu hızlı cevaplamayı sağlayacak

Sosyal medya devi tarafından yayınlanan bir rapora göre, Facebook işletme hesabı kullanıcılarının %90'lık bölümü Messenger üzerinden müşterileri ile iletişim kuruyor. Böylece alışverişin kalbi messenger üzerinden atıyor diyebiliyoruz.

Messenger kullanıcılarının çok daha rahat bir şekilde müşterileri ile irtibat kurmasının yolunu açan bu yeni sayfa özelliği, e-ticaret platformuna kayma sinyalleri veriyor. Bildiğiniz üzere Facebook, çatı şirketi içerisinde yer alan Instagram bile çeşitli e-ticaret özellikleri almaya başladı. Facebook platformunun iletişim kurmaktan daha çok e-ticarete doğru yönelmesi de normal karşılanabilir.

İşletme hesabına sahip olan kişilere sunulan bu yeni özellik, hesapların birbirine karışmasını engelleyecek. Ayrıca işletmelerin çok daha hızlı bir şekilde müşterileri ile iletişim kurmaları sağlanacak. Sizce bu yeni sistem işletmeler için ne tür kolaylıklar sunabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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