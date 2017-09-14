Facebook Messenger Büyümeye Devam Ediyor!

Facebook Messenger, aktif kullanıcısı sayısını artırmaya devam ediyor. Temmuz 2016 tarihinde 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını geçen ve Nisan ayında 1.2 milyar kullanıcıyı gören mesajlaşma platformu yeni bir kilometre taşına daha ulaştı.



Facebook Messenger kullanıcısı sayısını durmadan artıyor!



Facebook tarafından yapılan açıklamada, şirketin Messenger servisini olabilecek en iyi duruma getirmek için sıkı çalışmaya devam ettiğinin altı çiziliyor. Görüntülü sohbetler için yeni maskeler, filtreler, reaksiyonlar ile M adlı sanal kişisel asistandan daha fazla öneri sunulurken, daha fazla oyun ve daha fazla ülke için sunulan Messenger Lite uygulaması gelişmeler arasında yer alıyor.







Son olarak açıklanan güncel aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1.3 milyara ulaşmış durumda. Bu anlamda Messenger, yine şirkete ait olan ve aynı rakamı Temmuz ayında geçen WhatsApp ile başa baş konuma gelmeyi başarmış oldu. Hem WhatsApp hem de Facebook Messenger"ın en fazla kullanıcı tabanına sahip platformlar olduğunun da altını çizelim.