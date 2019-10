Facebook, İsrailli Güvenlik Firmasını WhatsApp açığını kullanmakla suçladı!

01.11.2019 03:37

Facebook İsrailli Firmayı Gözetleme Uygulamasını Yaymak için WhatsApp açığını kullanmakla suçladı!

NSO Grubunu, gazetecileri ve insan hakları aktivistlerini hedef almak için WhatsApp'ı gözetim teknolojisini bulaştırmakla suçluyor.WhatsApp, İsrail güvenlik şirketini, uygulamasıyla hedef telefonlara kötü amaçlı yazılım enjekte ettiği için dava açtı.



Facebook, İsrailli siber güvenlik firmasını, Nisan ayından Mayıs ayına kadar 20 ülkede 1.400 mobil cihaza casus yazılım yaymak için WhatsApp kullanmakla suçlayarak NSO Grubuna dava açtı. Teknoloji devi hedeftekilerin kimler olduğunu söylemese de; saldırıların Meksika, Bahreyn ve BAE'deki cihazlara odaklandığını belirtiyor.



Ancak WhatsApp kurbanların 100 gazeteci, bazı önde gelen kadın liderler, insan hakları savunucuları ve siyasi muhalifler olduğunu söylüyor. Bunun rastlantı olma ihtimalinin ne kadar olduğunu tahmin etmek zor değil. NSO Grubu ise söz konusu saldırılar için bir el konumunda olduğunu red ediyor. Ayrıca hükümetlere sattığı Pegasus adlı gözetim teknolojisinin sadece hayat kurtarmak için kullanıldığını söylüyor.



WhatsApp saldırganları, Pegasus kurbanlarının telefonlarını arayarak söz konusu virüs'ü cihazlarına yerleştirdi. Üstelik kurbanların aramalara cevap vermesi bile gerekmedi…



Facebook tamda bu noktada WhatsApp açığını casus yazılımı bulaştırmak için kullandığını iddia ettiği İsrailli firmaya bu konuda dava açıyor. Alıcının şifresi çözüldükten sonra kurbanların mesajlarına ulaşılabiliyor…



NSO Grubu daha önce Pegasus'un Citizen Lab ile temasa geçen ve bu davaya yol açan soruşturmayı başlatan bir İngiliz avukatın telefonunu hedef almak için kullanıldığını doğruladı.Bu avukat, NSO'yu Suudi Arabistan muhaliflerinin telefonlarının yanı sıra Meksikalı gazetecilerin telefonlarını kırmak için araçlar sağlamakla suçlayan davacıları temsil etti. Ancak şirket, "herhangi bir kişiyi veya kuruluşu hedeflemek için" kendi teknolojisini kullandığını reddetti. Pegasus, yalnızca "istihbarat ve kanun uygulayıcı kurumlar" veya müşterileri tarafından başka bir deyişle işletilmektedir denildi.



Tüm bu açıklamalara karşın WhatsApp başkanı Will Cathcart; şirketin NSO'nun Washington Post tarafından yayınlanan bir parçada saldırıların arkasında olduğundan emin olduğunu açıkladı. Saldırganların daha önce NSO ile ilişkili olan sunucuları ve Internet barındırma hizmetlerini kullandıklarını öğrendiklerini söyledi.



