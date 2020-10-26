Facebook hesap açma nasıl yapılır? Facebook nasıl hesap açılır? Facebook kolay hesap açma?
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Facebook hesap açma nasıl yapılır? Facebook nasıl hesap açılır? Facebook kolay hesap açma?

26.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:36
Facebook hesap açma nasıl yapılır? Facebook nasıl hesap açılır? Facebook kolay hesap açma?

Sosyal medya son yıllarda tamamen evrim geçirip adeta kendi dünyasını kurdu. Özellikle Facebook kendi içinde apayrı bir dünya haline geldi. Alışverişlerin yapılabildiği seçimleri bile etkileyen adeta bir karar mercii haline geldi.

Bu kadar etkili olan bu mecrada bir hesap açmak hiçte zor değil. Peki, Facebook hesap açma nasıl yapılır? Facebook nasıl hesap açılır? Facebook kolay hesap açma?

Facebook hesap açma nasıl yapılır? Facebook nasıl hesap açılır? Facebook kolay hesap açma?

FACEBOOK HESAP AÇMA NASIL YAPILIR?

Bir Facebook hesabı oluşturmak için:

  1. facebook.com adresine gidin ve Yeni Hesap Oluştur'a tıklayın.
  2. Adınızı, e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı, şifrenizi, doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi girin.
  3. Kaydol'a tıklayın.
  4. Hesabınızı oluşturmayı tamamlamak için e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı onaylamanız gerekir.

Facebook hesabı oluşturmaya çalışırken sorun yaşıyorsanız:

Facebook hesabı oluşturmaya çalışırken yaşadığınız sorunla ilgili bizi bilgilendirmek için bu formu doldurabilirsiniz.

Giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız:

Şifrenizle ilgili sorun yaşıyorsanız şifrenizi nasıl yenileyeceğinizi öğrenin.

Yine de giriş yapamıyorsanız, bir sonraki adımda ne yapacağınızı öğrenin.

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