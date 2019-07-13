Facebook'a FTC'den 5 milyar dolarlık rekor ceza

Facebook'a FTC'den 5 milyar dolarlık rekor ceza

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) sosyal medya ağı Facebook'u, ABD'li 87 milyon seçmenin bilgilerini Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşması sebebiyle 5 milyar dolar para cezasına çarptırdı. FTC'nin 3'e karşı 2 oyla verdiği cezanın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığı'nın onayı gerekiyor.

Facebook'a FTC'den 5 milyar dolarlık rekor ceza

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook'u, ABD'li 87 milyon seçmenin bilgilerini Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşması sebebiyle 5 milyar dolar para cezasına çarptırdı.

FTC'nin 3'e karşı 2 oyla verdiği cezanın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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