Facebook'a FTC'den 5 milyar dolarlık rekor ceza
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) sosyal medya ağı Facebook'u, ABD'li 87 milyon seçmenin bilgilerini Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşması sebebiyle 5 milyar dolar para cezasına çarptırdı. FTC'nin 3'e karşı 2 oyla verdiği cezanın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığı'nın onayı gerekiyor.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook'u, ABD'li 87 milyon seçmenin bilgilerini Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşması sebebiyle 5 milyar dolar para cezasına çarptırdı.
FTC'nin 3'e karşı 2 oyla verdiği cezanın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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