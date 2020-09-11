Geliştirdiği uygulamayla 16 yıl sonra özüne dönen Facebook'a sadece öğrenciler girebilecek Facebook, sadece öğrencilere özel olarak yeni bir sosyal ağ geliştirdi. 'Facebook Campus' isimli sosyal ağı ile özüne dönen Facebook, kaybettiği genç kullanıcı kitlesini yeniden yakalamayı hedefliyor.

Sadece öğrencilere özel olarak geliştirilen 'Facebook Campus' isimli sosyal ağ ile birlikte Facebook 16 yıl sonra yeninden sadece öğrencilere hizmet vermeye başladı. Bu şekilde Facebook, 16 yıl sonra yeninden öğrencilere özel ağ kurulmuş oldu.

HARVARD ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİMİ İÇİN KURULMUŞTU

NTV'nin haberine göre 2004 yılında kurulan Facebook, kaybettiği genç kitlesini 'Faceook Campus' ile yeniden yakalamayı hedefliyor. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olan Harvard'da kurulan Facebook Harvard öğrencilerinin birbirleri ile dijital dünyada iletişim kurabilmesi için geliştirilmişti. İlerleyen yıllarda ABD'nin önde gelen diğer okulları da platforma eklenmişti. O dönem Facebook üyesi olabilmek için ABD'de eğitim veren bir üniversitede öğrenci olmak gerekiyordu. Zira platform sadece üniversite uzantılı elektronik posta adresi ile üyelik alıyordu.

ESKİYE DÖNÜŞ ADIMI

Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Facebook bu kısıtlamayı kaldırarak isteyen herkesin üye olabileceği bir sosyal ağa dönüşmüştü. Şimdi Facebook eskiye dönüş olarak nitelendirilen bir adım attı. Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı bulunan sosyal ağ, sadece okul e-posta adresleriyle kayıt olunan bir platform geliştirdi.

YETİŞKİNLER ERİŞEMEYECEK

Facebook Campus'e sadece öğrenciler üye olabilecek. Başka bir deyişle sıradan bir Facebook kullanıcısı, Campus ağındaki paylaşımlara erişemeyecek. Facebook'un bu hamlesi ile son dönemde kaybettiği genç kullanıcı kitlesini yeniden platforma çekmeyi amaçladığı belirtiliyor.