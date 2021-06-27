Fabrikada buhar kazanı patladı; mühendis ağır yaralandı

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde bir yağ fabrikasının buhar kazanı patladı, makine mühendisi Emre Şimşek (33) ağır yaralandı.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde bir yağ fabrikasının buhar kazanı patladı, makine mühendisi Emre Şimşek (33) ağır yaralandı.

Osmaneli'de bir yağ fabrikasının buhar kazanı sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Kazana yakın olan makine mühendisi Emre Şimşek ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şimşek'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Emre Şimşek'in patlamada yaralandığını sosyal medya hesaplarından duyurarak, "Osmaneli Belediyesi sanayi parsellerinde faaliyet gösteren şirkette meydana gelen iş kazasında Emre Şimşek yaralandı. Tedavisi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda devam edilen kardeşimize ve şirketimize geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Allah ailesine ve yakınlarına bağışlasın diye dua ediyoruz" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas