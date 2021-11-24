F Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri nelerdir? F ile başlayan isimler, şehirler, bitkiler, eşyalar

İsim-Şehir oyunu oynamak hem eğlenceli, hem kolay hem de öğreticidir. Eğer ilkokula giden çocuklarınız varsa hafta sonları bu oyunu çocuklarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Sizler için F ile başlayan isim şehir oyununda lazım olacak tüm isimleri derledik. Haber imizden F ile başlayan isimlerle bakarak oyunda başarı sağlayabilir ve puanları toplayabilirsiniz. Alfabenin 5. harfi F ile başlayan isimler, F ile başlayan şehirler, F ile başlayan hayvanlar, F ile başlayan bitkiler, F ile başlayan eşyalar, F ile başlayan artistler vb. tüm isimler sizlerle... İyi eğlenceler...

İSİM ŞEHİR OYUNU NEDİR?

İsim-şehir, Türkiye'de ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir oyundur. Oyun birkaç oyuncu ile veya birkaç grup ile oynanabilir. Oyunda her oyuncu veya grup için kâğıt ve kalem gerekir. Genellikle 3-4 oyuncu ile oynanmaktadır. Bilgi içerikli bir oyun türüdür.

İsim-Şehir oyunu örnek tablo

İSİM ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Alfabeden seçilen bir harf seçilir (genelde "Ğ" seçilmez). Seçilen harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı ve oyuncular tarafından belirlenen başka maddeler ile ilgili adlar, boylamsal çizgiler ile maddelere ayrılmış kâğıtta ilgili maddenin altına yazılır. Genelde adların yerel kullanımları kabul görmez. Bu adları tamamlayan ilk oyuncu 1 dakika süre tutar diğer oyuncular 1 dakika içerisinde bitirmelidirler. 2 kisi ayni şeyi yazmışsa 5 puan farklıysa 10 puan boşsa 0 puan alır. Eğer 3 veya daha fazla kişiyle oynanan oyunda herkes aynı şeyi yazıp bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyun sonunda en çok puan alan kazanır.

F HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER NELERDİR?

Ferhat

Feyyaz

Feyza

Figen

Fadime

Fuat

Fatih

Ferdi

Ferit

Füsun

Firdevs

Firuze

Feride

Fatma

Filiz

Funda

Feriha

Fulya

Ferda

F HARFİ İLE BAŞLAYAN ŞEHİR İSİMLERİ NELERDİR?

Türkiye'de F ile başlayan şehir bulunmamaktadır.

F ile yabancı şehirler:

Falher - Kanada

Fallon - Amerika

Farewell - Amerika

Fargo - Amerika

Flen - İsveç

Flensburg - Almanya

F HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ NELERDİR?

Flamingo

Fener Balığı

Fare

Fil

Fok

F HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ NELERDİR?

Fasulye

Fesleğen

Fındık

F HARFİ İLE BAŞLAYAN EŞYA İSİMLERİ NELERDİR?

Falçata

Fırça

Fular

Fener

Fritöz

Faraş

Fermuar

F HARFİ İLE BAŞLAYAN ÜNLÜ İSİMLERİ NELERDİR?

Fatma Girik

Feyyaz Yiğit

Fatma Toptaş

Filiz Akın

Fatma Karanfil

Feyyaz Duman

Fikret Portakal

Füsun Demirel

Fikret Hakan

Fatma Belgen

Fatih Akın

Funda İlhan

F İLE BAŞLAYAN MEYVELER NELERDİR?

Frambuaz

F İLE ÜLKELER NELERDİR?

Fas

Filistin

Fildişi Sahilleri

Fransa

Filipinler

Finlandiya

Falkland Adaları

Faroe Adaları

NOT = F ile başlayan birçok isim, şehir, ülke... vb. ismi mevcuttur. Fakat sizlere bazılarını paylaştık.

OKULDA İSİM-ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Oyun dörderli gruplar halinde oynanır. Öğretmen bir harf belirler. Öğrenciler bu harfle başlayan tabloda belirtilen isimleri bulurlar. Öğretmen 3 dk süre tanır. Her soru 10 puandır. Aynı cevaplar 5 puan. Cevap verilemezse 0 puan alınır. Sonunda puan toplanır. Toplam puan kısmına yazılır. Öğretmen tekrar harf belirler. Oyun bu şekilde sürer gider. Her grubun birincileri belirlenir, ödüllendirilir. Oyun konunun pekişmesine, daha çok akılda kalmasına vesile olur. Yarış havasında olduğu için öğrencilerin birbirlerini denetlemesine imkan sağlar.

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