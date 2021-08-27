F.bahçe'nin rakipleri kim? FB Fenerbahçe grubunda hangi takımlar var?

Son dakika! Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda yer aldı. Önemli takımlarla eşleşen F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde önemli maçlara çıkacak. Peki, FB Fenerbahçe grubunda hangi takımlar var?

Bu sezon Avrupa Ligi'nde format değişti. Grubu lider tamamlamak hayati önem taşıyor. Grubu üçüncü bitirenler artık elenmiyor, Konferans Ligi'ne gidiyor. Fenerbahçe'nin grubu da şekillendi. Peki, F.bahçe'nin rakipleri kim?

F.BAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM?

Son olarak Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B GRUBU: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

C GRUBU: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia

D GRUBU: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

E GRUBU: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros

H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien

Torbalar nasıldı?

1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp/Omonia, Strum Graz, Brondby

OLYMPİAKOS

Olimpiakos Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Olympiakos kulübünün futbol takımı. 1925 yılında kurulan kulübün futbol takımı maçlarını 32,115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynamaktadır. Yunanistan'ın en başarılı futbol kulüplerinden birisi olan Olympiakos, Yunan Ligi'nde son 20 sezonda 18 şampiyonluk kazanarak tarihe geçmiştir.

FRANKFURT

Eintracht Frankfurt Fußball A.G., Almanya'nın Frankfurt şehrinde kurulmuş spor kulübüdür. Takımın hem Almanya'da, hem de Avrupa'da aralıklarla da olsa birçok başarısı mevcuttur.

Kulüp iç saha maçlarını 51.500 seyirci kapasiteli Waldstadion'da yapmaktadır. Bu stadyum yapılan sponsorluk sözleşmesi ile adını Commerzbank-Arena olarak değiştirmiştir. Alman futbolunun en önemli kulüplerinden olan Eintracht Frankfurt, Alman Futbol Ligi Bundesliga'nın da kurucu üyesidir. 1959'da lig şampiyonu olan ve 1991-92 sezonunda şampiyonluğu son hafta Stuttgart'a kaptıran takım ondan sonra gücünü kaybetmeye başlamış ve 1995-96, 2000-01, 2003-04 ve 2010-11 sezonlarında 2. Lige düşmüştür. Daha sonra yeniden Bundesliga'ya yeniden yükselen Frankfurt, 2017 yılında Almanya Kupası finalinde Dortmund'a kupayı kaptırmış, 2018 yılında finalde Bayern'i yenerek yıllar sonra kupayla tanışmıştır. 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselmiş, yarı finalde Chelsea'ye penaltı atışlarıyla elenmiştir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ANTWERP

Royal Antwerp FC, Belçika'da bulunan bir futbol kulübüdür.

Kulüp 1880 yılında Anvers şehrinde kurulmuştur.Maçlarını 16.649 kişilik Bosuil Stadyumu 'da oynamaktadır.

Göztepe ile 1967'de Fuar Şehirleri Kupası'nda karşılaşmışlar ve Göztepe rakibini 1.turda 2-1 ve 0-0 lık sonuçlarla elemeyi başarmıştır.

Ayrıca takım İngiliz Manchester United'ın pilot kulübüdür.