Ezine açıklarında 27 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince 27 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişiye adli işlem başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince 27 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişiye adli işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ezine ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen yelkenli tekne durduruldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı aramada, 27 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı