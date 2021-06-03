Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İpek Er'e tecavüz gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Musa Orhan hakkında sert ifadeler kullandı. Daha sonra Orhan'ın avukatının şikayetiyle, Mola hakkında dava açıldı. Olaydan sonra Mola'ya destek yağarken, ünlü oyuncuya destek veren ünlüler hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Bu haberin ardından sosyal medyada birçok kişi, Mola'ya destek vermeye devam etti.

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er, 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunduktan sonra 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybetti. İpek Er'e tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Musa Orhan'ın yargılanmasına tutuksuz devam ediliyor.

"YAZIKLAR OLSUN, YAZIKLAR OLSUN"

Musa Orhan'ın tutuklanması adına sosyal medyadan yapılan çağrıya destek verenlerden biri de ünlü oyuncu Ezgi Mola oldu. Mola, "Tecavüzcüyü dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya! Ne deyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulundu.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Söz konusu paylaşım üzerine Mola hakkında, hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu gelişme ile birlikte sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra pek çok ünlü isim '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle kampanya başlatarak oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, bugün yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Avukat Akkuş, "hakaret içerikli paylaşım yaptıkları" ileri sürülen Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ile Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini açıkladı.

SERMİYAN MİDYAT'TAN TEPKİ

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada yeniden Ezgi Mola'ya destek mesajları yağmaya başladı. Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına bir tepki de ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'tan geldi. Midyat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezgi Mola'ya destek veren 16 sanatçı hakkında suç duyurusu yapan avukat bey... Bizi unutmuşsunuz. Ezgi Mola 16'dan da büyüktür. Bu yüzden dedim ve diyorum ki... Ezgi Mola çoğuldur" ifadelerini kullandı.

Tüm bu yaşananların ardından sosyal medyada birçok kişi, Ezgi Mola'ya destek paylaşımlarında bulunmaya devam etti.