Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladı - Haberler Magazin
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Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile ayrılan Oğulcan Engin, yeni bir aşka yelken açtı. Engin, sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile ilişkiye başladığı ileri sürüldü. Tokel de konuk olduğu bir programda birisiyle konuşmadığını şu an flört aşamasında olduklarını söylemişti.

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, özel hayatıyla yine gündeme geldi. Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin'in adı genç fenomenle anılmaya başlandı.

OĞULCAN VE ALA AŞK MI YAŞIYOR?

Oğulcan Engin'in YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin, şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluştuğu öne sürüldü. Aşk iddiasının ardından taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladıAla Tokel

ALA: TATLI BAŞLANGIÇ EVRESİNDEYİZ

YouTube Danla Bilic'in bir videosuna konuk olan Ala Tokel, "Flörtün var mı?" sorusu üzerine "Var, tatlı ilk başlangıç evresindeyiz" dedi.

Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladı

Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladıOğulcan Engin

Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladı
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Ecem Altan
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Haber: Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladı - Haberler Magazin
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