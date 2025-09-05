Ezan okunurken namaz kılınır mı (Diyanet)?

İslam dininde ibadetlerin doğru şekilde yerine getirilmesi büyük önem taşır. Farzların edası ve sevap kazanma açısından da önemlidir. Müslümanların günlük hayatında merak edilen konulardan biri de ezan okunurken namaz kılınıp kılınamayacağıdır. İşte, ezan okunurken namaz kılınma durumu...

EZANIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Ezan, İslam'ın simgelerinden biridir ve Müslümanları namaza çağırır. Namaz vakitlerinin geldiğini bildiren bu davet, aynı zamanda birlik ve beraberliğin sembolüdür. Ezanı işitmek, müminler için sadece bir hatırlatma değil, aynı zamanda Allah'ın çağrısına kulak verme sorumluluğunu da beraberinde getirir. Bu nedenle ezan okunduğunda Müslümanların gösterdiği tavır, ibadet adabının önemli bir parçasıdır.

EZAN OKUNURKEN NAMAZA BAŞLANABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Kapukayayaptığı açıklamada

"Eğer bir kişinin işi çok acele ise vakit girer girmez hatta ezanın okunmasını bile beklemeden de şayet eminse vaktin girdiğinden namaz kılmaya başlayabilir.

Vaktin girdiğine kesinlikle emin olması lazım. Vaktin girdiğinden kesinlikle emin olması gerekiyor. Burada şayet böyle dakik bir saati varsa veya televizyona bakabilir. Yani en güvenli televizyonlardır. Bu konuda televizyona bakar. Eğer orada vakit girmiş ise namazını kılmaya başlayabilir. Ancak ne diyoruz böyle çok acil durumlarda, acil olmayan durumlarda ise kişinin ezanı dinlemesi, tekrar etmesi hatta tekrar etmesi, sadece dinlemesi değil ve ezan bittikten sonra namaza başlaması uygun olur." dedi.

EZAN ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Ezan okunurken Müslümanların yapması gereken en önemli şey, ezanı dinlemek ve müezzinin sözlerini tekrar etmektir. Örneğin müezzin "Allahu Ekber" dediğinde dinleyen de kalpten "Allahu Ekber" demelidir. Bunun yanında ezan bittikten sonra edilen dua, büyük sevap getirmektedir. Hadislerde, ezan duasının kabul edilen dualar arasında olduğu ifade edilmiştir.

Dolayısıyla namaz kılmak yerine ezanı dinlemek, ezan duasını yapmak ve ardından namaza yönelmek, İslam âlimlerince en faziletli yol olarak gösterilmiştir.