İstanbul metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
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İstanbul metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu'nda sürücüsüz metroda klimadan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Olay sonrası vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, metro seferleri geçici olarak durduruldu.

Mecidiyeköy - Mahmutbey sürücüsüz metro hattında klimadan kaynaklı ufak çaplı patlama meydana geldi. Paniğe neden olan olay sonrası, metro Eyüpsultan Veysel Karani Akşemsettin Durağı'nda durdu. Yolcular kendini dışarı atarken, metro seferlerinde aksama yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, metro durağının girişi şeritle kapatıldı.

"ORTALIĞI BÜYÜK BİR DUMAN KAPLADI"

Metroda yolcu olan ve yaşananları anlatan Melik Önder, "Ben Kazım Karabekir durağında bindim. Tam dönemeçte bir patlama oldu. Büyük bir görüntü ile elektrik sistemi patladı. Durmadı, ikinci bir patlama daha oldu. Durağa yaklaşırken görevliler bir şekilde durdurdu. En öndeki kapıyı açtılar oradan tahliye olduk. Ortalığı büyük bir duman kapladı. Eğer iki dakika geç kalsaydık ölümle sonuçlanabilirdi. Bayram olması ve az kişinin olması bence felaketi önledi. İnsanlar fazla panik yapıyorlar. Orada bir tane çocuklu aile gördüm ben kaldırmaya çalıştım arkadakiler izin vermedi. Yangın tüpünü çıkarmaya çalıştım sıkıştığı için çıkartamadım" diye konuştu.

İstanbul metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada: "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir - Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır - Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir ifadelerine yer verildi.

İstanbul metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
İstanbul metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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