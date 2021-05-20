Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç 5 metrelik gölet menfezine düştü: 1 yaralı
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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç 5 metrelik gölet menfezine düştü: 1 yaralı

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç 5 metrelik gölet menfezine düştü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 5 metre derinliğindeki gölet menfezine düştüğü kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 5 metre derinliğindeki gölet menfezine düştüğü kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan Pirinçi Mahallesi Müşerref Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Davut A.'nın yönetimindeki 34 NL 829 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yol üstünde bulunan yaklaşık 5 metre derinliğindeki gölet menfezine düştü. Araç sürücüsü Davut A., kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Davut A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken gölet menfezine düşen araç çekici ile kurtarıldı.

(Furkan Tan/İHA)

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç 5 metrelik gölet menfezine düştü: 1 yaralı
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç 5 metrelik gölet menfezine düştü: 1 yaralı
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç 5 metrelik gölet menfezine düştü: 1 yaralı
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç 5 metrelik gölet menfezine düştü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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