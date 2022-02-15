Eyüpsultan'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA, Taha Erham Keleş - Güncel
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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Cendere Yolu'nda seyreden 34 CFM 427 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen 34 LG 4773 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
AA / Taha Erham Keleş - Güncel