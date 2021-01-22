İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu
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İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu

22.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:11
İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu

Bugün Eyüpsultan'da bir İETT şoförüne saldırıda bulunuldu. Saldırının ardından yerler kan gölüne dönerken, şoför hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bu geceki saldırıda yaralanan çalışanımızın tedavisi devam etmekte" ifadelerine yer verdi.

Dün Kağıthane'de bir İETT şoförü ve oğlu darbedilirken, konu Türkiye'de gündem oldu. Bu saldırının yankıları hala sürerken, bugün de Eyüpsultan'da bir İETT şoförü saldırıya uğradı. Şoförün aldığı darbeler sonrası cadde üstü kan gölüne döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

"EMEKÇİLERİMİZE YÖNELİK BU SALDIRILARI KINIYORUZ"

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Dün Kağıthane'den sonra bugün de Eyüpsultan'da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur. İstanbullulara gece gündüz hizmet veren emekçilerimize yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Bu geceki saldırıda yaralanan çalışanımızın tedavisi devam etmekte" dedi.

Eyüpsultan'da İETT çalışanına saldırı! Kanlar içinde kalan şoför hastaneye kaldırıldı

KAĞITHANE'DE BİR İETT ŞOFÖRÜ VE OĞLU DARBEDİLMİŞTİ

Öte yandan geçen günlerde Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı. Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti.

OTOBÜSÜN CAMINI KIRIP İÇERİ DALDILAR

Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırdı ardından da şoför ile oğlunu darbetti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

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