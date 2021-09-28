EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

,Eyüpsultan'da elektrik bakım onarım çalışması yapan ekibin aracı kontrolden çıkarak yokuştan aşağı kayarken, park halindeki hafif ticari aracı istinat duvarından aşağı düşürdü.

,

Eyüpsultan'da elektrik bakım onarım çalışması yapan ekibin aracı kontrolden çıkarak yokuştan aşağı kayarken, park halindeki hafif ticari aracı istinat duvarından aşağı düşürdü. Hafif ticari aracın düştüğü yerde bulunan kadın, yanındaki çocuğunu da çekerek son anda kaçabildi. Savrulan taşlardan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Rami Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik bakım onarımı yapan ekibin aracı, çalışma sırasında bir anda kontrolünden çıkarak, yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayarken çarptığı park halindeki hafif ticari araç istinat duvarından aşağı düştü. Bakım onarım aracı duvarda asılı kaldı. Hafif ticari aracın düştüğü yerde bulunan Elif Göğüs, yanındaki çocuğunu da çekerek son anda kaçabildi. Göğüs, savrulan taşların üzerine gelmesiyle yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Elif Göğüs'ü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan, araçların olası kaymasına karşın sokağın başına vinç park edildi.

YILDA 2-3 YAŞIYORUZ BUNU

Cemal Öcal, Elektrik işiyle uğraşan arkadaşlar kabloları yapıyorlardı. Ayakları kullanan bir operatör vardı, çocuk panik yaptı ve arabanın kollarını indirdi. Geri geri kaydı buraya. Kadınla çocuk vardı kadın üstüne taşlar düştüğü halde çocuğu aldı çekti. Park halindeki araç iki kere askıda kaldı. Sanki aşağıdaki kadın kaçsın diye zaman verdi. Kadının yanına gittik ayağı kırılmıştı. Anne ile çocukta hiçbir şey yok çok şükür. Bu yokuşun yapılması lazım. Çok saçma bir yokuş. Biraz insanlık olsun. Ucuz kurtulduk ama her yıl 2-3 kere yaşıyoruz bunu dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDUK KİMSE KULAK ASMADI

Aracın asılı kaldığı apartman sakinlerinde Melahat Çürgüç, Biz fen işlerine kaç kere şikayetçi olduk ama burayı yapmadılar. Ben kapıdan çıkacaktım bir dakika önce çıksaydım araba kafama geliyordu. Bu yolu Büyükşehir yapmadı. Çoluk çocuğun kafasına taşlar geliyor. Bu yolu yapmak zorundalar. Fen işlerine o kadar şikayetçi olduk bize kulak asmadılar diye konuştu.

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
150 kişinin yaşadığı binanın kolonlarını kesip, duvarlarını kırmaya çalıştılar! Faciayı, bina sakinleri son anda önledi

150 kişinin yaşadığı binanın kolonlarını kesip, duvarlarını kırmaya çalıştılar! Faciayı, bina sakinleri son anda önledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Mehmet Topal Burak Yamantürk
Spor Alex Teixeira Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Abdullah Avcı Jerome Powell Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK BAKIM ARACI YOKUŞTAN AŞAĞI KAYDI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:46:08. #1.12#