Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi

Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsü başladı.

Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsü başladı. 3 gün sürecek ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin önünde gerçekleşen festival ilk günden yoğun ilgi gördü.

Evde el emeğiyle üreten ve ekonomik anlamda herhangi bir geliri olmayan kadınların el emeklerinden oluşan ürünlerin sergileneceği Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsü düzenlendi. 3 gün sürecek ve Zal Mahmut Paşa Külliyesinin önünde gerçekleşen festival, ilk günden yoğun ilgi gördü. Festivalde 19 mahalleden, 74 kadının yaptığı el emeği göz nuru eserler yer alıyor.

"74 tane hanımefendilerin el emeğini burada vatandaşlarımıza buluşturuyoruz"

Festivalde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Biz bu işi daha önce başlatmıştık biliyorsunuz. Pandemi çıkınca işler bozuldu. Bozulunca hanımefendilerin evde yaptığı eserler ellerinde kaldı. Bu eğitimler yarım kaldı vs. ama biz bu süreçte boş durmadık. Birincisini tam yaptık, ikincisini Eyüp Camii'nin arkasında kısmi yapmıştık pandemiye denk geldiği için kaldırılmıştı. Ama şimdi artık eserlerimizle beraber bugün Zal Paşa avlusunda bu işi başlatmış olduk. 74 tane hanımefendilerin el emeğini burada vatandaşlarımıza buluşturuyoruz. Yaklaşık 19 mahalleden katılım var ve bizim ESMEK birimiz ve ESER birimiz de engelli rehabilitasyon merkezine üretilen ürünlerde burada olacaklar. Bundan sonra bu devam edecek. Talebe göre iki ayda bir mi yapacağız? altı ayda bir mi yapacağız? ayda bir mi yapacağız? Gelen arz-talep dengesine göre bu çarşıyı, burayı hanımefendilerin ürettiği ürünlerin büyük bir sergisi haline getireceğiz. Girişimci hanımefendilere duyurulur bizi takip etmeye devam etsinler" dedi.

"Genç kızlar çeyiz için tercih ediyorlar"

Çeyizlik eşya satan Fatma Orhan, "Satışlar daha yeni başladı ama koronadan önce daha iyiydi. Genç kızlar çeyiz için tercih ediyorlar. Havlular, pikeler bir sürü ürün alıyorlar buradan. Allah başkanımıza zeval vermesin. İstanbul'a geldikten sonra belediyenin mağazasına da, festivallere de böyle şeyler yapıyorum" diye konuştu.

"Kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyorum"

Festivalde stant açan Nurcan Koçak, "Uzun zamanlardan beri bu işi yapıyorum. Satış amaçlı dört yıldır yapıyorum. Belediye başkanımıza bize sunduğu şeylerden beri ESMEK mağazamızda ürünlerimiz satılıyor. Lif örüyorum, toka yapıyorum, patik yapıyorum. Kazancım güzel, çevremde geniş güzel satış yapıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyorum ve çocuklarımın ihtiyaçlarını da" ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi
Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi
Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal

TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Zeki Müren Kartal Tibet Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüpsultan'da El Emeği Ürünleri Festivali'ne yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:38:30. #1.16#

title