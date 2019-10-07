Eyüpsultan Belediyesi'nden okullara boya desteği

07.10.2019 09:47

Eyüpsultan Belediyesi öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi için ilk ve orta dereceli okullara boya desteğinde bulundu.



Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan toplam 25 okulda boyama çalışması gerçekleştirdi. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, okulların boya-badana ve tadilat ihtiyaçları giderildi. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan okullara boya malzemesi desteği verildi ve sıralara koruma bandı yapıldı.



14 farklı mahallede boya ve tadilat ihtiyaçları giderilen 25 okulun listesi şöyle açıklandı:



"Nişancı Şehit Beyazıt İlkokulu, Topçular İlkokulu, Ragıp Kutmangil İlkokulu, Nejat Sabuncu İlkokulu, Akpınar İlk ve Ortaokulu, Şehit Kubilay İlkokulu, Kılıç Aslan İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Öğretmenler İlk ve Ortaokulu, Mimar Sinan İlk ve Ortaokulları, Eyüp Kız İmam Hatip Lisesi, Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ağaçlı İlkokulu, Işıklar İlkokulu, Pirinççi İlkokulu, Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu, Prof. Kaya Gürsel Ortaokulu, Silahtarağa Ortaokulu, Eyüp Anadolu Lisesi, Rami Atatürk Anadolu Lisesi, Refhan Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi, Turgut Özal Ortaokulu, Halit Derviş İbrahim İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA