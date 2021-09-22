EYT'de son durum! EYT nedir? EYT Meclis gündeminde

Eyt nedir? EYT çıkacak mı? sorularına yanıt aranırken EYT'de son durum başlığı araştırılıyor. 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok vatandaş emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile alakalı olumlu haber bekliyor. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor. Peki, EYT çıkacak mı? İşte, EYT yasasına dair detaylar...

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklendi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

EYT MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM, 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince kapandı. EYT'nin yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclis'i onayından geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

EYT'DE SON DURUM

1998 senesinde işe giren bir şahıs önceki yasaya göre 2023 senesinde emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu vakit 2038'e çıktı. 15 sene geç emekliliğe namacıyla olan bu kanunu binlerce şahıs bekliyor. Hükümetten konuyla alakalı olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı bildirimde EYT kanunu ile alakalı kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Başkan Erdoğan, konuyla alakalı olarak yeni bir açıklama getirmedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

EYT konusunda şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 20'ye yakın tasarı sunuldu. Şu anda gözler 1 Ekim'de çalışmaya başlayacak TBMM'de.

Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin sayısı ise 700 bin civarında.

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartı ile birlikte 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

YARGITAY'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

Yüksek mahkeme EYT'lileri 2021'de sevindiren bir karara imza attı. Prim gün miktarını ve başka kriterleri karşılayan, ancak yaşa takıldığı amacıyla emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi. Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve başka alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre bireyin tazminat alabilmesi amacıyla sigortalılık vakitını ve pirim ödeme gün miktarını tamamlanması yeterli. Böylece benzer halde olan bütün EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar vasıtası ile alabilir.

Haberler.com - Gündem