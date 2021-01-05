Eylem Yıldız kimdir? Eylem Yıldız kaç yaşında, nereli? Eylem Yıldız hayatı ve biyografisi

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yer alan Eylem Yıldızmerak konusu oldu. Peki, Eylem Yıldız kimdir? Eylem Yıldız kaç yaşında, nereli? Eylem Yıldız hayatı ve biyografisi

EYLEM YILDIZ KİMDİR?

Eylem Yıldız, 26 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oren klasik gitar dersleri aldı. Eylem Yıldız, 1995 yılında Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Ortaokul yıllarından başlayarak Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan düzenli olarak klasik gitar dersleri almıştır. 1999 yılında henüz öğrenciyken Amerikalı yönetmen Christoper Martin'in Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu Vişne Bahçesi adlı oyunda Anya rolüyle profesyonel olarak tiyatro kariyerine başlamıştır. İlk televizyon deneyimi 1998 yılında değerli arkadaşı Güven Kıraç'ın referansıyla 'Dostlar Pasajı' adlı diziyle gerçekleşmiştir. Daha sonra yine değerli oyuncu arkadaşı Akasya Asıltürkmen tarafından Mahinur Ergun'la tanıştırılmış ve kariyerinde önemli yer teşkil eden üç önemli projede arka arkaya çalışma şansı yakalamıştır: Nasıl Evde Kaldım, Şaşıfelek Çıkmazı, Asmalı Konak. Türkiye'nin en çok seyredilen televizyon serisi Asmalı Konak'la geniş kitleler tarafından tanınmış, henüz dizi devam ederken 2003 yılında kazandığı sınavla devlet tiyatrolarında kadrolu sanatçı olarak çalışmaya başlamıştır. 2005 yılında Türk sinemasının en ünlü yönetmenlerinden Atıf Yılmaz Batıbeki'nin son filmi Eğreti Gelin filminde Neşe rolünü üstlenmiş, oynadığı bu rolle 12. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Vaat Eden Kadın oyuncu ödülü almıştır. 2006 Aralık ayında Coca Cola'ya bir yıllığına kontrat imzalamıştır.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2014

Otel Plaza'da Bir Oda : Neil Simon - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2012

Herkes (Mi) Hırsız : Eric Chappell - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2011

İki Eefendinin Uşağı : Carlo Goldoni - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2008

Karımla Evleniyorum : Ephraim Kishon - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2006

Kozalar : Adalet Ağaoğlu - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2004

Morgan Dağı'ndan İniş : Arthur Miller - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2003

Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Erzurum Devlet Tiyatrosu - 2002

Ketçaplı Spagetti : Rainer Hachfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Rol aldığı sinema filmleri

Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2015

Ses : Ümit Ünal - 2010

Eğreti Gelin : Atıf Yılmaz - 2005

Asmalı Konak : Abdullah Oğuz - 2004

Herkes Kendi Evinde : Semih Kaplanoğlu - 2001

Rol aldığı dizi filmler

Sihirli Annem : Başak Soysal - 2021

Muhteşem Yüzyıl: Kösem - (2015)

Urfalıyam Ezelden : Faruk Teber - 2014

Kızlar Yurdu

Çakıl Taşları (Nisanur)

İmkansız Aşk

Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2001

Mert ile Gert

2 Yaka Bir İsmail

Nasıl Evde Kaldım

Şaşıfelek Çıkmazı

Dostlar Pasajı

Galip Derviş (Nazan Uçar) (Konuk oyuncu)

Rol aldığı klipler

Mor ve Ötesi "Son Giden" (2001)