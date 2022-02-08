Eyidoğan, seyyanen zam yapılmasını istedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyidoğan, seyyanen zam yapılmasını istedi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Eyidoğan, seyyanen zam yapılmasını istedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet sürdüren Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını istedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet sürdüren Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını istedi.

Başkan Nizamettin Eyidoğan, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayında TÜFE oranının yüzde 11 olarak açıklandığını hatırlatarak, Ocak ayında giderlerin arttığını söyledi. Eyidoğan, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi sosyal destek paketinin devreye girmesini talep ettiklerini ifade etti. Eyidoğan, "Yakıt ve ısınma giderlerinden alınan KDV ve ÖTV'den emeklilerimiz muaf tutulmalıdır. Emeklilerimize mutlaka intibak yapılmalıdır. Memur, memur emeklilerine ve kamu çalışanlarına verilen yüzde 2,5 iyileştirme zammı biz işçi emeklisi ve bağ kur emeklilerine de verilmelidir. Bu nedenle, yüzdeli zamlar yerine emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı ve refahtan pay verilmelidir" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, Emekli, Tüed, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title