Exxen tv üyelik nasıl yapılır? Exxen'e üye olma nasıl yapılır? Exxen aylık ücreti ne kadar?
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Exxen tv üyelik nasıl yapılır? Exxen'e üye olma nasıl yapılır? Exxen aylık ücreti ne kadar?

01.01.2021 02:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:23
Exxen tv üyelik nasıl yapılır? Exxen'e üye olma nasıl yapılır? Exxen aylık ücreti ne kadar?

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir heyecanla beklenen projesi Exxen, 2021 yılında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor! Abonelik ücretleri hakkında atılan bir iddiaya göre Exxen'in aylık ücreti 9,90 TL olacak. Ayrıca aylık aboneliğe ek olarak yıllık abonelik seçeneği de bulunacak. Peki, Exxen nasıl alınır, nasıl üye olunur? Exxen nasıl izlenecek? Exxen

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Öte yandan vatandaşlar Exxen nasıl alınır? Exxen nasıl izlenecek? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Exxen nasıl alınır? Exxen nasıl izlenecek? Exxen aylık ücreti ne kadar? İşte detaylar...

EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üyelik için exxen.com a giriş yapabilirsiniz. Oradan üye olabilirsiniz.

EXXEN İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Exxen izlemek için resmi sitesi www.exxen.com a giriş yapmanız gerekiyor. Üyelik hesabı oluşturarak exxen'i izleyebilirsiniz.

Exxen tv üyelik nasıl yapılır? Exxen'e üye olma nasıl yapılır? Exxen aylık ücreti ne kadar?

EXXEN NASIL ALINIR?

Exxen nasıl alınır sorusu sık sık soruluyor. Exxen yalnızca dijital ortamlarda erişilebilen bir platform olacak. Yani Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilecek, televizyona verilmeyecek. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunulacak. www.exxen.com adresinde 1 Ocak 2021 tarihinde tüm bilgiler detaylı olarak verilecek. Kişiler Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilecek. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilecek.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen fiyatı, aylık 9.90 TL olacak. Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

EXXEN NASIL İZLENECEK?

Exxen Tv'nin frekans bilgileri bulunmamaktadır. Exxen TV'yi dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izleyebilirsiniz. Veya TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilecektir.

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