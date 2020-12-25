Exxen sunucusu Çağan Atakan Arslan kimdir? Avatar Atakan kaç yaşında, yeni programının adı nedir?

Exxen platformunda başlayacak olan yeni program Nasıl Zayıflarım'ın sunucu olan sporcu Çağan Atakan Arslan, Avatar Atakan ismiyle de biliniyor. Çağan Atakan Arslan kimdir? Avatar Atakan kaç yaşında, yeni programının adı nedir?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen'de başlayacak olan "Nasıl Zayıflarım?" programında yer alacak ve Şef Türev Uludağ ve Avatar Atakan hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Exxen sunucusu Çağan Atakan Arslan kimdir? Avatar Atakan kaç yaşında, yeni programının adı nedir?

EXXEN ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?



Çağan Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okuluna parkur rekoru kırarak okul birincisi olarak girdi. Basketbol ile başladığı spor hayatına 16 yaşında vücut geliştirme ile devam etmiş ve 17 yaşında tanıştığı dövüş sporları ile spor hayatına yön vermiştir. Ülke içinde ve dışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atmıştır.

2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır. Dizi ve sinema filmlerinde de oynamıştır. Modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Survivor 2012 yarışmacısı ve Türkish Power Wrestlinge Güreşçisi olan Hasan Yalnızoğlu gibiÇağan Atakan Arslan'da BestModel of Turkey yarışmasından sonra mankenliğe başlamış.

2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir. TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan, adından Soldier olarak söz ettirmiştir.

Çağan Atakan Arslan, Türkiye'de bir ilk olan Turkısh Power Wrestlng Türk Amerikan güreşi takımında da "Soldıer" olarak ringe çıkmaktadır.

2012 yılında başrolünde Liam Neeson, Maggie Grace'nin oynadığı "Takip: İstanbul" filminde dövüş sahnelerinde rol almıştır.

Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır. 2014 yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira yapmıştır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur. Survivor sonrası ringlere dönüp, Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı ikinci rauntta nakavt etmiştir. 3 Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek kemerini korumuştur.

Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır.

2017'de Söz dizisinin başrol olarak Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandırdı. Dizinin 12 bölümünde diziden ayrıldı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 yılının Haziran ayındada Leon Aslan Arslan isimli çocuğu olmuştur.

3 Aralık 2017 tarihinde Çağan Atakan Arslan, Surinam asıllı Hollandalı rakibi Guillermo Blokland ile maça çıktı ve ilk raundda nakavt ile kazandı.

AVATAR ATAKAN'IN BAŞARILARI

2016- Mix Fight Gala 81 Kilo Dünya Şampiyonu

2015 - Glory World Series 20 Dubai

2014 - Glory World Series 15 İstanbul

2013

W.M.C. Muay thai Dünya Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

2012

Muay Thai Süper Lig Şampiyonu

Muay Thai Türkiye Şampiyonu

Muay Thai Marmara Şampiyonu

Muay Thai İstanbul Şampiyonu

2011

* Muay Thai IFMA Dünya Şampiyonu (Tarihte Ülkeye İlk Altın Madalyayı Getiren Türk)

* Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu

* Muay Thai Türkiye Şampiyonu

* Muay Thai Marmara Şampiyonu

* Muay Thai İstanbul Şampiyonu

* Fight Academy İstanbul

* RMO Fight Code İstanbul

2010

* W.O.F. World O- Sports Fedaration Muay Thai Dünya Şampiyonu (İran )

* IFMA Muay Thai Dünya 3. Thailand Bangkok

* Best Muay Thai Süper Ligi Türkiye Şampiyonu

* Muay Thai Türkiye Şampiyonu

* Muay Thai Marmara Şampiyonu

* Muay Thai İstanbul Şampiyonu

* Ring Masters Olimpia

* Ring K-1 World Grand Prix

2009

* WFFA Free Fight Avrupa Şampiyonu

* Muay Thai Türkiye 2.si

* Muay Thai Marmara Şampiyonu

* Muay Thai İstanbul Şampiyonu

* Mix Fight 6.Gala Darmstad

* 8'li Turnuva

* Uçan Fight Arena

* Uçan Fight Arena

* Fight Night

* Kickboks Türkiye 3.sü

* Kickboks Marmara Şampiyonu

* Kickboks İstanbul Şampiyonu

2008

* Muay Thai Marmara Şampiyonu

* Muay Thai İstanbul Şampiyonu

* Kickboks Marmara Şampiyonu

* Kickboks İstanbul Şampiyonu

2007

* Kickboks Türkiye Şampiyonu

* Kickboks Marmara Şampiyonu

* Kickboks İstanbul Şampiyonu

* Muay Thai Marmara Şampiyonu

* Muay Thai İstanbul Şampiyonu

Filmleri ve Dizileri

2017 - Söz(üsteğmen Zafer Yaman) (TV Dizisi)

2012 - Takip : İstanbul (Sinema Filmi)

AVATAR ATAKAN EXXEN PROGRAMININ ADI NEDİR?



Avatar Atakan zayıflama programı olan "Nasıl Zayıflarım?" ile Exxen'de yer alacak.