EXXEN | Stalk Show konusu nedir? Stalk Show sunucuları Selinay Yalçın ve Zeynep Sürmeli kimdir? Stalk Show ne zaman başlayacak?
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EXXEN | Stalk Show konusu nedir? Stalk Show sunucuları Selinay Yalçın ve Zeynep Sürmeli kimdir? Stalk Show ne zaman başlayacak?

31.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:06
EXXEN | Stalk Show konusu nedir? Stalk Show sunucuları Selinay Yalçın ve Zeynep Sürmeli kimdir? Stalk Show ne zaman başlayacak?

Yeni yılda yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital projesi Exxen, her geçen gün yeni projelerle seyircilerin karşısına çıkıyor. Exxen projeleri arasına bugün bir yenisi eklendi. Ünlü Instagram ve TikTok fenomenleri Selinay Yalçın ve Zeynep Sürmeli'nin sunacağı Stak Show! Peki Stalk Show konusu nedir, ne zaman başlayacak?

Exxen projeleri arasında genç seyircileri mutlu edecek birkaç proje arasına bugün bir yenisi eklendi. Ünlü Tik Tok fenomenleri Zeynep Sürmeli (Zeybik) ve Selinay Yalçın'ın sunacağı Stalk Show şimdiden büyük ilgi gördü. Stalk Nedir? ve Stalk Nasıl Yapılır? sorularının cevaplarının bulunacağı Exxen Stalk Show şimdiden merak uyandırdı! Acun Ilıcalı instagramın sevilen iki isminin yeni programını duyurdu! İşte detaylar!

STALK SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen projeleri arasında yer alan Stalk Show ,www.exxen.com ve Exxen app, mobil uygulanmasında izlenebilecek. Exxen erişimi 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.Zeynep Sürmeli (Zeybik) ve Selinay Yalçın'ın sunacağı Stalk Showda 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Exxen üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra izlenebilecek.

STALK SHOW NEDİR, KONUSU NEDİR?

Stalk Show, adından da anlaşılacağı gibi stalk nedir, stalkalamak nedir, biri nasıl stalklanır, stalk yapmanın püf noktaları nelerdir gibi sorulara cevap verecek.Zeynep Sürmeli (Zeybik) ve Selinay Yalçın'ın sunacağı Stalk Show eğlenceli ve bir o kadar da merak uyandırıcı görünüyor. Tik Tok videoları ve instagram hesapları dolayısıyla dikkat çekenZeynep Sürmeli (Zeybik) ve Selinay Yalçın şimdiden merak uyandırdı!

EXXEN | Stalk Show konusu nedir? Stalk Show sunucuları Selinay Yalçın ve Zeynep Sürmeli kimdir? Stalk Show ne zaman başlayacak?

ZEYNEP SÜRMELİ (ZEYBİK) KİMDİR?

Zeybik kullanıcı adıyla tanınan Zeynep Sürmeli bir Tik Tok ve Instagram fenomenidir.

EXXEN | Stalk Show konusu nedir? Stalk Show sunucuları Selinay Yalçın ve Zeynep Sürmeli kimdir? Stalk Show ne zaman başlayacak?

SELİNAY YALÇIN KİMDİR?

Selinay Yalçın 2000 yılında dünyaya gelmiştir ve 20 yaşındadır. Selinay Yalçın Tik Tok ve Instagram fenomenidir. TikTok'da çektiği playback, dans ve yavaş çekim videolarıyla ünlenmiştir.

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