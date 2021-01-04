EXXEN | Sağlıklı Kaçamak ne zaman başlıyor? Exxen Sağlıklı Kaçamak sunucusu Batuhan Bayır ve Bugˆc¸e Kondakc¸ı kimdir?

Yayın hayatına 1 Ocak itibariyle başlayan internet platformu Exxen'e yeni içerikler ekleniyor. Exxen'de neler var sorusuna yeni eklenen bu içeriklere bir yenisi daha ekleniyor. Masterchef yarışmacılarından Batuhan Bayır ile Buğçe Kondakçı'nın beraber sunduğu programın detaylarını sizler için derledik. Batuhan Bayır kimdir? Bugˆc¸e Kondakc¸ı kimdir?

Yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlamış olan yeni dijital platform Exxen'in beklenen yapımı Exxen Sağlıklı kaçamak ne zaman başlıyor? Exxen Sağlıklı Kaçamak sunucusu Batuhan Bayır ve Bugˆc¸e Kondakc¸ı kimdir?

EXXEN SAĞLIKLI KAÇAMAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlıklı yemek içeriği olarak karşımıza çıkan Sağlıklı Kaçamak, Batuhan Bayır ve Bugˆc¸e Kondakc¸ı sunumuyla Exxen'deki yerini alıyor. Program Exxen'e eklenen yapımlardan biri.

BATUHAN BAYIR KİMDİR?

Masterchef 2019'un genç ve yetenekli yarışmacısı Batuhan Bayır 23 yaşındadır. 1997 doğumlu Batuhan Bayır, aslen Mersinli'dir. Eğitimine ilk olarak Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciği bölümünde başlayan Bayır daha sonra İStanbul'da çeşitli eğitimler alarak aşçılığa başlamıştır. Şimdilerde Youtube kanalında yaptığı paylaşımlar ve yemekleriyle adından sıkça bahsettiriyor. Genç yaşında aşçılığa başlayan Masterchef Batuhan, çok sayıda restoranda çok sayıda iyi şefle çalışmıştır.2015yılında "Le Cordon Bleu" İstanbul'da "Diplome de Cuisin" eğitimini tamamlayan Batuhan Bayır, daha sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalışmış ve İstanbul'a, Alancha Restaurant'a geçiş yapmıştır. Şimdilerde de Alancha Restaurant'ta şeflik yapmaktadır.Genç yaşında kariyerine çokça başarı sığdıran Batuhan Bayır, MasterChef'te de başarısını göstermiştir.

BATUHAN BAYIR INSTAGRAM HESABI

Batuhan Bayır, Masterchef'ten sonra da yemeklerini ve eğlenceli içeriklerini Youtube ve Instagram dayfalarını göstermeye devam etmiştir. Sosyal medya hesaplarını kendi adıyla kullanan Batuhan Bayır'ın kullanıcı adını "batuhanbayiir" olarak bulabilirsiniz.

BUĞÇE KONDAKÇI KİMDİR?

Youtube'da yayınladığı çeşitli içeriklerle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran ünlü sosyal medya fenomeni Buğçe Kondakçı, yayınladığı kilo verme videosu ile büyük beğeni toplamıştı.

Youtube'da yayınladığı çeşitli içeriklerle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran ünlü sosyal medya fenomeni Buğçe Kondakçı, yayınladığı videosunda 32 kilo verdiği süreçte motivasyonunu nasıl sağladığını anlattı. Son dönemde yayınladığı içeriklerle adından sık sık söz ettirmeyi başaran ünlü sosyal medya fenomeni Buğçe Kondakçı, yayınladığı videosunda 32 kilo verdiği süreçte motivasyonunu nasıl sağladığını anlattı.

Yayınladığı videosunda fazla kilolardan kurtulmak isteyenlere tavsiyeler veren ünlü sosyal medya fenomeni kilo vermenin en önemli kuralının kararlılık olduğunu söylerken, 72 kilo olduğu dönemde yaşadığı zorluklardan ve nasıl kilo vermeye karar verdiğinden bahsetti. Kilo vermeye karar verdikten sonra uyguladığı yöntemler hakkında detaylı bilgiler veren ünlü sosyal medya fenomeni bu içeriğiyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.