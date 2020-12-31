EXXEN | Özcan Show nedir, konusu ne? Özcan Show'un yaratıcısı Murat Özsoy kimdir? Özcan Show ne zaman başlayacak?

Yeni yılda yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital projesi Exxen, her geçen gün yeni projelerle seyircilerin karşısına çıkıyor. Murat Özsoy'un yarattığı yetişkinlere özel çizgi film olan "Özcan Show" da Exxen'de olacak. Exxen Özcan Show konusu nedir? Özcan Show ne zaman başlayacak? Özcan Show'un yaratıcısı Murat Özsoy kimdir?

Özcan Show, Exxen platformunun duyurduğu son projelerden biri! Acun Ilıcalı instagram da duyurdu ve Exxen dijital platformu için gün saymaya başladı! Exxen kimler var sorusuna bugün bir cevap daha geldi! Murat Özsoy'un yazdığı, çizdiği ve seslendirdiği Özcan Show Türkiye'nin yetişkinlere yönelik tek animasyon çizgi filmi olma özelliği taşıyor ve yıllardır Youtube da sevilerek izleniyor. Murat Özsoy'un Özcan Show'u 1 Ocak 2021'den itibaren Exxen'de yer alacak.

ÖZCAN SHOW NEDİR, KONUSU NEDİR?

Özcan Show, Türkiye'nin tek yetişkinlere özel hizmet veren çizgi filmidir. Murat Özsoy'un yazdığı, çizdiği ve seslendirdiği Özcan Show yıllardır Youtube'da geniş bir izleyici kitlesine sahip. Gündem, magazin, bilim, televizyon, spor ve daha birçok konuda hikayeler, yepyeni konular ve birbirinden ünlü konuklarla seyircileriyle buluşan Özcan Show, Masterchef, Survivor, Cüneyt Özdemir gibi birçok gündem konusunu ve kişisini konu alarak keyifli ve komik içeriklerle seyircilerle buluşuyor.

Exxen Özcan Show,emekli fen öğretmeni Radi ve Devlet Malzeme Ofisi'nde kadrolu anatomi iskeleti olarak çalışırken istifa edip kendi Youtube kanalını açan Özcan'ın, her biri birbirinden ilginç maceralarını konu ederek Youtube üzerinden düzenli olarak gösterilen yerli yapım çizgi filmdir.

ÖZCAN SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen projeleri arasında yer alan Özcan Show,www.exxen.com ve Exxen uygulanmasında izlenebilecek. Exxen erişimi 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Murat Özsoy'un Özcan Show'u da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Exxen üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra izlenebilecek.

MURAT ÖZSOY KİMDİR?

Özcan Show'un yaratıcısı Murat Özsoy, Özcan Show'u kendi çiziyor, kendi yazıyor ve kendi seslendiriyor. Özcan Show harici birçok Youtube videosuna da konuk olan Murat Özsoy komik ve esprili kişiliğiyle bilinmektedir.