EXXEN | O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye Rap başvurusu ve elemeleri! O Ses Türkiye Rap jürisi Mero, Murda, Eypio ve Hadise kimdir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen sürprizleri bitmiyor! Acun Ilıcalı rap müzik severleri Exxen rap yarışması olan O Ses Türkiye Rap ile sevindirdi! Peki, O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye Rap jürileri Mero, Murda, Eypio ve Hadise kimdir?

Exxen rap yarışması, platform daha açılmadan önce de konuşuluyordu. Sagopa Kajmer ve Ceza'nın jürileri olacağı bir rap yarışması gelecek dedikoduları internette dolaşırken, Acun Ilıcalı bugün duyurdu! O Ses Türkiye Rap yarışması, TV8'in sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'nin yalnızca Rap müzik alanında ekranlara gelecek müzik yarışması olacak. Türkiye'nin dört bir yanından rapçiler, jüriler önünde Rap şarkılarını seslendirecek ve Türkiye'nin en iyi rapçisi seçilecek! Peki ama, O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye Rap nasıl başvurulur? O Ses Türkiye Rap jürileri Mero, Murda, Eypio ve Hadise kimdir?

O SES TÜRKİYE RAP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye Rap için henüz net bir tarih verilmedi. Elemeler bittikten sonra yarışma Exxen'de başlayacak. www.exxen.com ve Exxen mobil uygulamasında Exxen rap yarışması takip edilecek!

O SES TÜRKİYE RAP BAŞVURUSU!

O Ses Türkiye Rap başvurusu ve elemeleri hakkında Exxen ve Acun Medya'dan açıklama bekleniyor. Henüz Exxen rap yarışması başvurusu nereden ve nasıl yapılır sorusuna ilişkin bir açıklama gelmedi!

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİLERİ!

O Ses Türkiye Rap yarışmasına yine 4 jüri katılıyor. Bunlar, O Ses Türkiye'nin sevilen jürisi Hadise ve Rap müziğin sevilen isimleri Eypio, Murda ve Mero!