Exxen O Ses Rap başvurusu nasıl yapılır? Exxen O Ses Türkiye Rap yarışması başvuru formu!

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen sürprizleri bitmiyor! Acun Ilıcalı rap müzik severleri Exxen rap yarışması olan O Ses Türkiye Rap ile sevindirdi! Peki, O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye Rap jürileri kimdir? Exxen O Ses Türkiye Rap başvurusu nasıl yapılır? Exxen O Ses Türkiye Rap yarışması başvuru formu!

Son dönemlerin en çok dinlenen müzik türü Rap için Acun Ilıcalı'dan bir sürpriz bekleniyordu! Exxen rap yarışması, platform daha açılmadan önce de konuşuluyordu. Sagopa Kajmer ve Ceza'nın jürileri olacağı bir rap yarışması gelecek dedikoduları internette dolaşırken, Acun Ilıcalı bugün duyurdu! O Ses Türkiye Rap yarışması, TV8'in sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'nin yalnızca Rap müzik alanında ekranlara gelecek müzik yarışması olacak. Türkiye'nin dört bir yanından rapçiler, jüriler önünde Rap şarkılarını seslendirecek ve Türkiye'nin en iyi rapçisi seçilecek! Peki ama, O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye Rap nasıl başvurulur? Exxen O Ses Türkiye Rap başvurusu nasıl yapılır? Exxen O Ses Türkiye Rap yarışması başvuru formu! İşte tüm detayları!

O SES TÜRKİYE RAP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye Rap için henüz net bir tarih verilmedi. Elemeler bittikten sonra yarışma Exxen'de başlayacak. www.exxen.com ve Exxen mobil uygulamasında Exxen rap yarışması takip edilecek!

O SES TÜRKİYE RAP BAŞVURUSU!

O Ses Türkiye Rap başvurusu ve elemeleri başladı! Aşağıdaki linkten www.tv8basvuru.com adresine giderek Exxen rap yarışması başvurusunu yapabilirsiniz. Türkiye rapçisini arıyor! Başvurular bu sene video olarak internet üzerinden yapılmaktadır. Covid-19 sebebiyle yüz yüze eleme gerçekleşmeyecektir. Exxen rap yarışmasında yarışmacı olmak isteyenler performanslarını sergiledikleri bir video ile O Ses Türkiye Rap başvurusu yapıp, elemelere katılacaklar! Video ve aşağıda linki bulunan form ile O Ses Rap başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz!

O SES TÜRKİYE RAP BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye Rap yarışmasına yine 4 jüri katılıyor. Bunlar, O Ses Türkiye'nin sevilen jürisi Hadise ve Rap müziğin sevilen isimleri Eypio, Murda ve Mero!