Exxen nasıl indirilir? Exxen (exxen.com) üye girişi
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Exxen nasıl indirilir? Exxen (exxen.com) üye girişi

01.01.2021 16:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:41
Exxen nasıl indirilir? Exxen (exxen.com) üye girişi

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen bugün açılıyor! Bugünden itibaren erişime açılacak Exxen platformu için seyirciler heyecanlı. Peki Exxen nasıl indirilir? Exxen (exxen.com) üye girişi! Exxen üyelik işlemleri hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz..

Türkiye'nin yeni dijital platformu Exxen TV, bugün itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen mobil uygulaması ve www.exxen.com internet sitesinden seyirciler onlarca orijinal içeriğe ulaşabilecek.7 gün ücretsiz üyelik deneyimi yaşatan Exxen'de yer alan dizi ve programlar, bugüne kadar yapılmış en kaliteli yapımlara aday gösteriliyor. Exxen nasıl indirilir? Exxen (exxen.com) üye girişi

EXXEN NASIL İNDİRİLİR?

Exxen nasil indirilir sorusu, Exxen mobil uygulamasını telefon, tablet ya da bilgisayarlarına indirmek isteyenler tarafından sorulmaktadır. Acun Ilıcalı Exxen mobil uygulaması hakkında henüz bir bilgi vermedi. Site www.exxen.com erişime açıldıktan sonra İOS ve Androidler için Exxen uygulaması hakkında bilgi verilecektir

EXXEN ÜYE GİRİŞİ

Acun Ilıcalı'nın, televizyonculukta yapmak istediği hayallerini gerçekleştirmek adına 1 Ocak 2021 yılı itibarıyla hayata geçirdiği yeni dijital platformu Exxen, www.exxen.com adresiyle yayında. Kullanıcılar, Exxen'den ilk bir hafta ücretsiz olarak yararlanacak.

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