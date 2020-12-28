Exxen Kral Şakir ne zaman başlıyor? Kral Şakir Mikrop Avcıları yeni bölümleri nasıl izlenir? Kral Şakir yaş sınırlaması var mı?
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Exxen Kral Şakir ne zaman başlıyor? Kral Şakir Mikrop Avcıları yeni bölümleri nasıl izlenir? Kral Şakir yaş sınırlaması var mı?

28.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:03
Exxen Kral Şakir ne zaman başlıyor? Kral Şakir Mikrop Avcıları yeni bölümleri nasıl izlenir? Kral Şakir yaş sınırlaması var mı?

TV8 sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'de ekranlara gelecek yapımlardan biri olan Kral Şakir ise kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Exxen Kral Şakir ne zaman başlıyor? Kral Şakir yeni bölümleri nasıl izlenir? Kral Şakir konusu nedir?

Yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platform Exxen'in, içerikleri de belli olmaya devam ediyor. Bu içeriklerden bir tanesi de skeç dizisi olarak yayınlanacak olan Kral Şakir adlı yapım. Çizgi film kanalında yayınlanan ve sonrasında sinemalara da taşınan Kral Şakir adlı yapım, yeni bölümleriyle Exxen'de yer alacak.

EXXEN KRAL ŞAKİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayın hayatına 2021 yılı itibariyle başlayacak olan Exxen'de yer alacak projelerden biri de Kral Şakir olacak. Çok sevilen çizgi film Kral Şakir yeni bölümleriyle 1 Ocak itibariyle başlayacak.

KRAL ŞAKİR MİKROP AVCILARI YENİ BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Kral Şakir yepyeni bölümleriyle Exxen'de yer alacak. Kral Şakir Mikrop Avcıları olarak geçecek olan yapımı Exxen'de izleyebilirsiniz.

Exxen Kral Şakir ne zaman başlıyor? Kral Şakir Mikrop Avcıları yeni bölümleri nasıl izlenir? Kral Şakir yaş sınırlaması var mı?

KRAL ŞAKİR YAŞ SINIRLAMASI VAR MI?

Çocuklar için yapılmış olan yapımlar arasında yer alan Kral Şakir'de yaş sınırlaması bulunmuyor.

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