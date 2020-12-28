Exxen Kirli Çamaşırlar ne zaman başlıyor, konsepti ne olacak? Exxen Kirli Çamaşırlar Orkun Işıtmak kimdir?

TV8 sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'de ekranlara gelecek yapımlardan biri olan Kirli Çamaşırlar ise kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Exxen Kirli Çamaşırlar ne zaman başlıyor? Kirli Çamaşırlar konsepti nedir? Exxen Kirli Çamaşırlar Orkun Işıtmak kimdir?

Yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platform Exxen'in, içerikleri de belli olmaya devam ediyor. Youtube'da geniş bir kitlesi olan Orkun Işıtmak da Exxen'de yer alacak isimler arasında. Peki, Exxen Kirli Çamaşırlar ne zaman başlıyor? Exxen Kirli Çamaşırlar konsepti nedir?

EXXEN KİRLİ ÇAMAŞIRLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan Kirli Çamaşırlar, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

EXXEN KİRLİ ÇAMAŞIRLAR KONSEPTİ NE OLACAK?

Soru cevap konseptli olacak olan Kirli Çamaşırlar, şu sözlerle tanıtıldı; "Cesaret edemediğiniz her şey #KirliÇamaşırlar programında sorulacak…"

EXXEN KİRLİ ÇAMAŞIRLAR SUNUCUSU ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkuncan Işıtmak (d. 8 Ocak 1996; İzmir), Türk YouTuber. İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaktadır. 2012 yılından itibaren eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülü'nün sahibi oldu.

Orkun Işıtmak doğum tarihi : 8 Ocak 1996

Orkun Işıtmak kaç yaşında : 24 yaşında

Orkun Işıtmak nereli : İzmir

Orkun Işıtmak mesleği ne : Youtuber

Orkun Işıtmak burcu ne : Oğlak

Orkun Işıtmak boyu kaç : 1,83 metre

Orkun Işıtmak kilosu kaç : 71 kg

Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'a taşındı fakat daha sonra YouTube'a daha fazla vakit ayırabilmek için eğitimine bir süre ara verdi. 3 Temmuz 2020 tarihinde Netflix'te 1 sezon 15 bölüm yayımlanan, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Exatlon Challenge Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı.

18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurdu. Haziran 2020 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 7,960,000 abone, 2,022,756,522 görüntüleme ve 1.300+ video istatistiği bulunmaktadır.