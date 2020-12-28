Exxen kaç tl? Exxen abonelik ücreti en kadar? Exxen'e nasıl üye olunur?

Exxen 1 Ocak 2021 tarihinde başlıyor. Heyeanla beklenen Exxen yapımları nelerdir? Exxen'de hangi programlar, yarışmalar ve diziler yer alacak? Exxen kaç tl olacak? Aylık ve yıllık fiyatları açıklandı mı? Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen abonelik ücretleri hakkında bilgiler!

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir heyecanla beklenen projesi Exxen, 2021 yılında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor! Dizi, yarışma, sitcom, stand up ve daha birçok kategoride seyircilerle buluşacak olan Exxen şimdiden izleyici kitlesini yakaladı. Peki Exxen nasıl izlenir, nasıl üye olunur, ne zaman başlıyor? Exxen'de neler var? İşte tüm detaylar!

EXXEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Exxen platformunun yeni yılın ilk gününde seyircilerle buluşacağı müjdesini verdi! Buna göre Exxen 1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak!

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen nasıl izlenir sorusu sık sık soruluyor. Exxen yalnızca dijital ortamlarda erişilebilen bir platform olacak. Yani Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilecek, televizyona verilmeyecek. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunulacak. www.exxen.com adresinde 1 Ocak 2021 tarihinde tüm bilgiler detaylı olarak verilecek. Kişiler Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilecek. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilecek.

EXXEN KAÇ TL OLACAK?

Exxen diğer online dizi ve film platformlarında olduğu gibi ücretli olacak. Site erişime açıldığı zaman Exxen üyelik işlemleri yapılabilecek. Exxen abonelik için kişi öncelikle kendisine bir profil oluşturacak ve ödeme işlemlerini gerçekleştirecek. Daha sonra da sınırsız dizi ve programlara ulaşabilecek.

Exxen'in aylık ve yıllık abonelik fiyatları olacağı düşünülüyor. Yıllık alımlarda daha uygun fiyattan abonelik satın alınabilecek.

EXXEN PROGRAMLARI

Exxen; dizi, yarışma, sitcom, stand up ve daha birçok kategoride seyircilerle buluşacak.

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EXXEN TOLGSHOW

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