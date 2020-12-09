İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi

Konuk olduğu YouTube kanalında yeni platformu Exxen'den bahseden Acun Ilıcalı, içerikler için 900 milyon TL harcadığını söyledi. Platformun iki versiyonu olacağından bahseden Ilıcalı, "Ücretler herkesin ödeyebileceği şekilde olacak" dedi.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? programına konuk oldu. Yeni kurduğu platformundan bahseden Ilıcalı, içerik için 900 milyon TL ödediğini bunun için platformun ücretsiz olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

"EXXEN İÇİN SABAHLARA KADAR KAFA PATLATTIK"

Yaklaşık 3 aydır Exxen için çalışmalar sürdürdüğünü söyleyen ünlü televizyoncu "3 aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz. Sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz ve çok önemli isimler tekliflerimizi kabul etti. Exxen'le Türkiye'de Netflix'ten daha fazla izleyicimiz olacağına eminim" dedi.

"İÇERİĞİN DEĞERİ YILLIK 900 MİLYON TL"

Platformun üyelik ücretlerinden bahseden Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı olacak bir reklamsız. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. Buna gel bedava seyret dememizin şansı yok. Rahatsız etmeyecek şekilde reklamlı olanı bir fiyattan çıkacağız. Bu fiyat da bütün öğrenci kardeşlerimizin ulaşacağı şekilde. Önemli sponsorlarımız da olacak ve onlar gençler için daha da indirim yapacak."