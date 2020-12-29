Exxen fiyatı ne kadar? Exxen abonelik ücretleri ne kadar?
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Exxen fiyatı ne kadar? Exxen abonelik ücretleri ne kadar?

29.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:59
Exxen fiyatı ne kadar? Exxen abonelik ücretleri ne kadar?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Öte yandan vatandaşlar Exxen'in fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Exxen nedir? Exxen abonelik ücretleri ne kadar? Exxen dizileri nelerdir? Exxen nasıl izlenir? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir heyecanla beklenen projesi Exxen, 2021 yılında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor! Abonelik ücretleri hakkında atılan bir iddiaya göre Exxen'in aylık abonelik fiyatı 7,99 TL olacak. Ayrıca aylık aboneliğe ek olarak yıllık abonelik seçeneği de bulunacak ve yıllık abonelikte aylık ücret 5,99 TL gibi bir fiyata denk gelecek.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?


Ayrıca Stolk kanalında yayınlanan videoya göre Exxen'in ilk bir haftalık ücretsiz deneme sürümü olacak. Ortaya atılan bu aylık abonelik fiyatlarının reklamlı sürüm için mi reklamsız sürüm için mi geçerli olduğu videoda aktarılmıyor. Tabii reklamlı sürümün hiç olmama gibi bir ihtimali de bulunuyor.

Exxen üyelik ücretleri ile ilgili konuşan Ilıcalı: "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı olacak bir reklamsız. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. Buna gel bedava seyret dememizin şansı yok. Rahatsız etmeyecek şekilde reklamlı olanı bir fiyattan çıkacağız. Bu fiyat da bütün öğrenci kardeşlerimizin ulaşacağı şekilde. Önemli sponsorlarımız da olacak ve onlar gençler için daha da indirim yapacak."

EXXEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Exxen platformunun yeni yılın ilk gününde seyircilerle buluşacağı müjdesini verdi! Buna göre Exxen 1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak!

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen nasıl izlenir sorusu sık sık soruluyor. Exxen yalnızca dijital ortamlarda erişilebilen bir platform olacak. Yani Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilecek, televizyona verilmeyecek. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunulacak. www.exxen.com adresinde 1 Ocak 2021 tarihinde tüm bilgiler detaylı olarak verilecek. Kişiler Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilecek. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilecek.

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